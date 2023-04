Quotencheck

Peter Giesel war in den vergangenen Wochen wieder Betrügern auf der Spur. War Kabel Eins damit einmal mehr erfolgreich am Donnerstagabend?

Wer am Donnerstagabend Kabel Eins einschaltet, trifft in der Regel entweder auf Sternekoch Frank Rosin oder Peter Giesel. Zu Beginn des Jahres mischten sich neben Rosin auch Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş unter die Protagonisten, denn der Unterföhringer Sender versuchte sich am Neustart «Roadtrip Amerika», der sehr erfolgreich verlief und in der Zielgruppe im Schnitt 6,6 Prozent Marktanteil einfuhr. Ab dem 9. März ging dann wieder Giesel Betrügern auf die Spur, eine neue Staffel vonstartete.Den Auftakt verfolgten 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was direkt die größte Reichweite der neuen Runde werden sollte. Mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent lief es ordentlich. In der Zielgruppe registrierte Kabel Eins 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass fantastische 6,9 Prozent zu Buche standen – ebenfalls Staffel-Bestwerte. Eine Woche später sank das Interesse auf 800.000 Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 3,0 Prozent im grünen Bereich. In der Zielgruppe war der Quotenverlust etwas deutlicher. Mit 0,32 Millionen waren nur noch 5,1 Prozent drin – trotzdem gut.Am 23. März setzte sich der Abwärtstrend auf dem Gesamtmarkt fort. Es wurde ein 0,73-millionenköpfiges Publikum gemessen, die relative Sehbeteiligung sank auf 2,7 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten 0,34 Millionen werberelevante Seher, der Marktanteil stieg leicht auf 5,4 Prozent. Ende März machte «Achtung Abzocke» einen deutlichen Sprung nach vorne, denn die Reichweite stieg auf 0,93 Prozent. Der Marktanteil bewegte sich mit 3,5 Prozent auf Top-Niveau. 0,41 Millionen Umworbene bedeuteten ebenfalls eine Verbesserung auf 6,8 Prozent.Am 6. April pausierte «Achtung Abzocke», Peter Giesel kehrte am 13. April aus der Osterpause zurück. 0,74 Millionen schalteten damals ein, der Marktanteil rutschte auf 2,8 Prozent. Nur 0,24 Millionen Menschen waren unter 50 Jahre alt. Dies bedeutete einen Staffeltiefstwert von 4,2 Prozent. Dem Staffelfinale wohnten 0,69 Millionen Zuschauer bei, sodass ausbaufähige 2,6 Prozent Marktanteil heraussprangen. Beim jüngeren Publikum verzeichnete man eine Verbesserung auf 0,31 Millionen Zuschauer sowie 5,4 Prozent Marktanteil.Auch im neunten Jahr auf Sendung bleibt Peter Giesel ein Erfolgsgarant für Kabel Eins. Die sechsteilige «Betrügern auf der Spur»-Staffel erreichte durchschnittlich 0,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Kabel Eins durfte sich über einen Marktanteil von soliden 3,0 Prozent freuen. Mit 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren in der Zielgruppe starke 5,7 Prozent drin. «Achtung Abzocke» wird das Publikum somit auch weiterhin am Donnerstagabend vor Betrugsmaschen warnen.