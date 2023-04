Deutschlandpremiere für französisches Horror-Drama bei RTL Passion

TV-News

«Caro Nostra» dreht sich um die „etwas andere Familie“ Vigan, die unscheinbar als Restaurantbetreiber in Paris leben, jedoch hüten sie ein dunkles Geheimnis.

Ab dem 25. Mai ab 20.15 zeigt der Pay-TV-Sender RTL Passion alle Folgen des neuen Horror-Dramas, die sich um die Familie Vigan dreht, deren Mitglieder menschenfressende Oger sind, dennoch aber ein Restaurant in Paris betreiben. Ebenfalls ab 25. Mai sind alle fünf Folgen auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar.Im18. Arrondissement in Paris betreibt die Familie Vigan ein traditionelles Restaurant. Während Großmutter Rosa die Finanzen regelt, ist Vater Ambroise als Koch im Einsatz und die Zwillinge Vadim und Antigone kellnern, wenn sie nicht gerade die Universität besuchen. Sie leben ein unscheinbares Leben, jedoch hüten sie ein dunkles Geheimnis: Sie sind Oger, die sich unter den Menschen verstecken und Menschenfleisch verspeisen. Ihre Heimat Serbien musste die Familie überstürzt verlassen, nachdem Großmutter Rosa im Wahn einen Mafioso verschlungen hatte. Nun haben sie sich – vielleicht als letzte ihrer Spezies – in Paris niedergelassen und versuchen ihr Oger-Dasein in Diskretion zu leben. Doch alles gerät aus den Fugen, als Vadim sich in ein Menschen-Mädchen verliebt, das eigentlich auf dem Speiseplan der Familie stand.Die Hauptrollen werden von Annie Mercier, Nicolas Wanczycki, Abraham Wapler und Ella Pellegrini gespielt. Produziert wurde die Serie von Elephant für den französischen Sender France TV Slash, bei welchem die Serie bereits 2022 veröffentlicht wurde. Dabei führte Antoine Besse Regie. Das Drehbuch stammt aus der Feder von ElDiablo und Iris de Jessy.