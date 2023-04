VOX wird zum «Bunten Hund»

TV-News

Der Kölner Sender setzt künftig am Samstagabend auf die neue Doku «Bunter Hunder – Wo die Tierliebe hinfällt» und beleuchtet auffällige Mensch-Hund-Beziehungen. Auch RTL zeigt junge Vierbeiner.

VOX hat eine neue vierteilige Doku-Serie angekündigt, die am Samstag, den 20. Mai, um 19:10 Uhr Premiere feiern wird. Sie trägt den Namenund zeigt den Alltag und das Zusammensein mit außergewöhnlich großen, aggressiven, behinderten oder einfach nur „spleenigen“ Hunden, wie der Sender mit der roten Kugel das Format beschreibt. Außerdem soll die Frage beantwortet werden, warum die Besitzer ihren Hund so lieben, wie er ist.Unter anderem steht Vanessa Bokr im Mittelpunkt, die in ihrer "Hellhound Foundation" mit 60 besonders aggressiven Hunden zusammenlebt. Nun möchte sie auch Jack Russell Terrier "Böller" ein neues Leben ermöglichen. Der Hund ist so schwierig in der Handhabung, dass im Tierheim Dessau keiner mehr mit ihm klarkommt.Auf den Hund kommt auch einmal mehr RTL mit seinem Hundeprofi Martin Rütter. Dieser präsentiert ab dem 21. Mai immer sonntags ab 16:50 Uhr fünf neue Folgen von. In der ersten neuen Folge der laut RTL-Angaben zweiten Staffel der seit Anfang Februar geht es unter anderem um die sechsjährige Labrador-Hündin Hanna im Tierheim Detmold. Die aus Rumänien stammende Hündin ist körperlich in einem sehr schlechten Zustand und anderen Hunden gegenüber ausgesprochen aggressiv.