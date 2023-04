Warner-Chef Zaslav beruhigt Kinobetreiber

Kino-News

Sein Unternehmen habe aus den Fehlern gelernt und man werde die Filme nicht schnell auf die Streaming-Plattform bringen.

David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, kam nach Las Vegas, um alles auf die Kinos zu setzen. Bei seinem Auftritt auf der CinemaCon, dem jährlichen Kongress der Kinobetreiber, versicherte er, dass die Warner Bros. Pictures Group nicht daran interessiert sei, ihre Premium-Filme direkt auf der Streaming-Plattform Max zu veröffentlichen."Bei Warner Bros. und den DC Studios glauben wir, dass alles möglich ist. Dieses Geschäft könnte größer und stärker sein als jemals zuvor", sagte Zaslav am Dienstag auf der Bühne im Caesar's Palace. "Wir glauben an die vollständige Ausstrahlung von Filmen. Wir wollen keine Direct-to-Streaming-Filme machen. Wir haben es nicht eilig, den Film zu Max zu bringen."Zaslav lobte seine neu eingesetzten Chefs Mike De Luca und Pamela Abdy bei Warner Bros. sowie James Gunn und Peter Safran bei DC. Er beklagte, dass Warner bei seinem Amtsantritt nur sechs Filme im Veröffentlichungskalender hatte. Im kommenden Jahr wird das Unternehmen 14 Filme herausbringen. Zaslav sagte, man hoffe, auf 20 breite Kinostarts pro Jahr zu kommen. "Wenn ein Film in den Kinos anläuft, gibt es einen ganzen Strom von Monetarisierung. Und was noch wichtiger ist: Er wird vermarktet. Er baut eine Marke auf, so dass, wenn er zu einem Streaming-Dienst geht, der Eindruck entsteht, dass [der Titel] eine höhere Qualität hat, die dem Streaming-Dienst zugutekommt", sagte er.