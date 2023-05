Sky kauft 93 Stunden «Coast Guard»

TV-News

RTL schnappt sich unterdessen «Deception: World War II». Auch ProSiebenSat.1 wurde bei DCD Rights fündig.

Der führende britische Verleiher DCD Rights gibt eine Reihe von Factual-Verkäufen in ganz Europa bekannt, die von Rick Barker, Head of Sales, vermittelt wurden. Sky Deutschland hat sich ein 93-Stunden-Paket mit der gesamten- und-Franchise gesichert. Der Bertelsmann-Fernsehsender GEO Television lizenziertund die zweite-Staffel, beide Programme umfassen zehn Stunden Material. Seven.One Entertainment Group hat 20 Stunden der siebten-Staffel gekauft.Rick Barker, Head of Sales, DCD Rights, sagt: "Spannende Sachprogramme sind nach wie vor ein sehr gefragtes Genre bei Plattformen und Sendern in ganz Europa, da die Zuschauer gerne mehr über die Welt um sie herum und die Auswirkungen der Geschichte erfahren möchten. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Reihe von langlaufenden, fesselnden Non-Fiction-Serien haben, die das internationale Publikum weiterhin begeistern."Der Dauerbrenner «Aussie Gold Hunters», produziert von Electric Pictures für Discovery, begleitet Teams von Goldjägern, die sich durch die zunehmende Hitze und das tückische Outback kämpfen, um den höchsten Goldpreis in der Geschichte Australiens zu erzielen. «Treasures with Bettany Hughes», hergestellt von Sandstone Global Productions in Zusammenarbeit mit BBC World News, ist die lebendigste und denkwürdigste Art des Reisens im Sessel, mit einzigartigem Zugang und modernster Technologie.«Coast Guard», das von Al Roker Entertainment kommt, zeigt intensive Rettungseinsätze, bei denen die Gardisten von dem Moment an, in dem sie den Notruf erhalten, bis zu dem Moment, in dem sie sich ausrüsten und zu einem bestimmten Rettungsort fahren, begleitet werden - oft unter Bedingungen, die man als entmutigend ansehen würde, um Leben zu retten. «Deception: World War II», von Wildbear Entertainment in Zusammenarbeit mit Viasat History und DCD Rights, ist eine chronologische Serie, die Geschichten über Täuschungen und Gegenmaßnahmen erzählt, die von beiden Seiten des Zweiten Weltkriegs mit tödlicher Wirkung eingesetzt wurden. Die Serie, die sechs Jahre des Konflikts nachzeichnet, nutzt eine Fülle von Archivmaterial und Experteninterviews, um erstaunliche Geschichten von Täuschungsmanövern und verdeckten Operationen zu erkunden.