«All-American Road Trip» geht weiter

US-Fernsehen

Food Network hat eine zweite Staffel mit Guy Fieri bestellt.

Food-Network-Star Guy Fieri wird für eine weitere Staffel seiner Seriequer durch Amerika reisen und essen. Die Road-Trip-Serie wurde von Food Network für eine zweite Staffel verlängert. «Guy's All-American Road Trip» ist eine Reise- und Essensserie, die Fieri und seine Familie – seine Frau Lori und seine Söhne Hunter und Ryder – dabei begleitet, wie sie ihr Wohnmobil für einen epischen Roadtrip zusammenpacken, zusammen mit einem Wohnwagen voller Familie und Freunde.In Staffel zwei wird die Familie einen Roadtrip durch die Appalachen unternehmen, bei dem die Kameras sie bei wilden Abenteuern, Familienwettbewerben und dem Genuss einiger der besten Gerichte in Tennessee und Kentucky begleiten. Die zweite Staffel wird aus vier einstündigen Episoden bestehen, in denen jeweils neue Gerichte, Reiseziele und Attraktionen vorgestellt werden."Es gibt nichts, was meine Freunde und meine Familie mehr lieben, als das Wohnmobil zu beladen und auf die Straße zu gehen", sagt Fieri in einem Statement. "Diese Reise ist voll von verrückten Abenteuern, Familienwettbewerben und einigen der besten Gerichte, die die Appalachen zu bieten haben. Schnallt euch an, es wird eine wilde Fahrt!""Guy Fieri bringt mit «Guy's All-American Road Trip» den Begriff 'Roadtrip' auf die nächste Stufe", kommentiert Betsy Ayala, Leiterin des Bereichs Food bei Warner Bros. Discovery. "Die Zuschauer werden es nicht verpassen wollen, wenn Guy am Steuer sitzt und den Weg zu den köstlichsten Gerichten und ikonischen Orten in den Appalachen weist. Jede Folge hat alle Zutaten für den perfekten Urlaub – Familie, Essen und Spaß, mit einer Portion Action und Abenteuer."