Streaming-Produktchef verlässt Disney

Köpfe

Jerrell Jimerson muss in der Einsparungsrunde gehen. Er kam einst von einer Firma, die Disney für Disney+ beauftragte.

Jerrell Jimerson, Chief Product Officer von Disney Streaming und einer der Architekten von Disney+ , wurde im Rahmen der jüngsten Entlassungsrunde des Medienkonglomerats entlassen. Jimerson teilte seinem Team bei Disney Streaming am Mittwoch mit, dass "ich nach fünf unglaublichen Jahren bei Disney das Unternehmen Ende Juni verlassen werde". Disney entlässt in dieser Woche rund 4.000 Mitarbeiter im gesamten Unternehmen. Dies ist Teil des bereits angekündigten Ziels, 7.000 Stellen zu streichen, um die Kosten zu senken.Als Chief Product Officer und EVP of Product and Design für Disney Streaming war Jimerson für alle Aspekte des Produkts, der Benutzererfahrung und des Designs für Disneys Direct-to-Consumer-Videostreaming-Geschäft, einschließlich Disney+, Hulu und Star+, zuständig. In den letzten Monaten wurden die Technologie- und Produktteams von Disney Streaming in die breitere Disney Entertainment & ESPN Technology Group integriert, die von Aaron LaBerge, President und CTO, Disney Entertainment and ESPN, geleitet wird.Disney hatte die in New York ansässige Abteilung „Disney Streaming“ aus der Übernahme von MLBs BAMTech (die Disney nun vollständig gehört) gebildet. Im Jahr 2017 stellte das Unternehmen Michael Paull, einen ehemaligen Amazon Digital Video Manager, als CEO von BAMTech ein. Anfang dieses Monats gab Disney bekannt, dass Paull das Unternehmen verlässt und durch den ehemaligen Hulu-Präsidenten Joe Earley ersetzt wird, der die Rolle des Präsidenten für Direct-to-Consumer-Streaming bei Disney Entertainment übernimmt. Der frühere Disney Streaming CTO und BAMTech-Veteran Joe Inzerillo, der auch maßgeblich an der Einführung von Disney+ beteiligt war, verließ das Unternehmen, um im Januar 2022 als Chief Product and Technology Officer zu SiriusXM zu wechseln.