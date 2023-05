Feuer in Berlin

Soap-Check

Das Haus von Lynn und Jonas wird von einem heimtückischen Feuer heimgesucht, das Opfer ist allerdings jemand anderes.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Simon ist überfordert: Soll er die Leitung von Dahlmann-Trikotagen übernehmen? Dilay und Gunter signalisieren ihm, dass sie ihn unterstützen - egal, wie er sich entscheidet. Währenddessen überlegt auch Charlotte, ermuntert von Marvin, die Firma zu leiten. Als Simon davon erfährt sind sich beide einig, die ideale Lösung gefunden zu haben. Doch Doris ist anderer Meinung. Amelie droht der Höhepunkt ihrer Spendengala - der Auftritt der "Paschas" - wegzubrechen. Sie versucht, Hannes mit allen Mitteln als Ersatz zu engagieren. Doch der weigert sich und findet für alles eine Ausrede. Amelie lässt nicht locker und setzt Hannes unter Druck. Anette ist fassungslos. Traut Malte ihr wirklich zu, ihn mit dem Brieföffner niedergestochen zu haben? Verletzt erklärt sie die Beziehung für beendet. Tina und Sandra versuchen sie wieder aufzubauen. Britta und Ben kommen nicht an Lilly ran und machen sich Sorgen. Carla und Tina raten den beiden, Lilly mehr Raum zu geben. Ist es das, was sie braucht?Nach seinem Einsatz in der Lebensmittelvergiftungskrise spürt Leander einmal mehr, dass der Arztberuf seine wahre Berufung ist. Aber da trifft die Anklageschrift ein und holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Frustriert gesteht Leander Alfons, dass er unabhängig vom Prozess seine moralische Schuld nie loswerden wird, da er sich nicht erinnern kann, ob er die richtigen Anweisungen gegeben hat. Doch dann hat er im Traum eine Eingebung. Eleni ist fassungslos über das Verhalten ihrer Eltern und macht beiden schwere Vorwürfe. Markus bittet sie, Stillschweigen zu bewahren, und Alexandra verbietet ihr sich einzumischen. Als Eleni Christoph begegnet, hadert sie mit sich selbst und kann es nicht übers Herz bringen, ihm die Wahrheit zu sagen. Gretas Glücksgefühle nach der Nacht mit Noah legen sich am nächsten Morgen schnell wieder, da Robert in der Küche nicht gerade zimperlich mit ihr umgeht. Als Noah verliebt an die letzte Nacht anknüpfen will, fühlt sich Greta unter Druck gesetzt und stößt Noah vor den Kopf. Sie fürchtet nach wie vor, dass eine Beziehung mit ihm ihrer Karriere schaden könnte. Erik sieht, wie Werner – jetzt, wo André weg ist – mit einem Schachcomputer spielt. Damit Werner nicht mehr so einsam ist, begleitet er ihn am nächsten Tag zu einem Spaziergang. Als Werner ihm gesteht, wie sehr er André vermisst, begreift auch Erik, wie sehr ihm sein eigener Bruder fehlt. Noch am selben Tag ruft er Florian in den USA an …Sarah bekommt die Gelegenheit, in Ruhe Abschied von Jenny zu nehmen. Bringt sie es übers Herz, die Urne mit Jennys Asche aus den Händen zu geben? Margot will Gerstl nicht enttäuschen und beschließt, ihre Flugangst bekämpfen. Ist eine Konfrontationstherapie der richtige Weg?Eine fremde Frau besucht mit ihrer Tochter Köln. Sie scheint es auf Sina abgesehen zu haben, doch was genau führt sie zu ihr? Stella und Jakob versöhnen sich. Doch trotz ihrer Einsicht lässt Stella der Gedanke an Jakobs komischen Klienten nicht los ... Lulu und Jenny beschließen, Cecilia ohne deren Wissen zu helfen - auch, wenn sie damit die Grenzen der Legalität überschreitenWährend Kim sich vornimmt, mit juristischen Mitteln gegen Stig vorzugehen, bekommt die ahnungslose Isabelle unterdessen die Konsequenzen des Streits zu spüren. Deniz hat mental immer noch mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen und verweigert sich einer Versöhnung mit dem Verursacher, der nichtsahnend seinen Kontakt sucht.Sowohl John als auch Yvonne klammern sich an die Hoffnung, dass es Laura gut geht. Doch je länger sie vergeblich auf weitere Neuigkeiten warten, desto mehr wächst bei beiden die Angst ... Tuner beobachtet Kate beim Klauen. Während für Paul feststeht, dass sie beide sofort ein ernstes Wörtchen mit ihr reden müssen, hält sich Tuner bei dem Gespräch auffällig zurück.Olli plant, Jessi eine Freude zu bereiten. Allerdings muss er feststellen, dass ihre Mutter Sandra etwas Ähnliches vorhat. Zähneknirschend schließt Olli sich Sandras Plänen an – in der Hoffnung, später mit Jessi allein sein zu können. Doch auch nachdem die gemeinsame Poledance-Session absolviert ist, zieht sich Sandra immer noch nicht zurück. Zu dritt landen sie, Jessi und Olli mal wieder in der Kneipe. Ollis Laune geht immer mehr in den Keller. Irgendwann versucht er erst gar nicht mehr, Ablenkung für Sandra zu schaffen. Nach etlichen Versuchen, mit Jessi allein zu sein, wird es ihm jetzt einfach zu blöd.Sina will Lynn und Jonas aus den Flammen retten, nicht ahnend, dass die beiden sich gar nicht mehr im Haus befinden. Stattdessen wird Sina bewusstlos und erleidet eine Rauchgasvergiftung. Zum Glück kann sie ins Krankenhaus gebracht werden. Paula wird derweil verrückt vor Sorge und eilt mit Basti in die Klinik, als sie hört, dass Sina dort eingeliefert wurde. Fassungslos erfahren sie, dass Sina Opfer einer Brandstiftung wurde. Doch als Paula und Basti nachfragen, was genau passiert ist, weicht Sina aus. Schließlich wird klar, dass Lynn und Jonas nichts passiert ist, weil sie nun mal gar nicht mehr in dem Haus waren. Sina wird sofort wieder von ihrer wahnsinnigen Eifersucht übermannt. Von nun an ist sie nur noch von dem Gedanken getrieben, die beiden „Verräter“ zur Rede zu stellen. Heimlich verschwindet Sina aus dem Krankenhaus und trifft vor dem Gebäude ausgerechnet auf Lynn und Jonas, die sie ebenfalls besuchen wollten.