Amazon-Ballettserie bekommt zwei Staffeln

US-Fernsehen

Das Format stammt vom «Marvelous Mrs. Maisel»-Duo Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino.

Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino haben bei Amazon einen Auftrag über zwei Staffeln für eine Serie erhalten, die in der Welt des Balletts spielt. Die Serie trägt den Titelund wird sowohl in New York als auch in Paris spielen. Jede Staffel wird aus acht Episoden bestehen. Die offizielle Logline besagt, dass die Serie "den Tänzern und dem künstlerischen Personal zweier weltbekannter Ballettkompanien folgt, die sich auf einen ehrgeizigen Plan einlassen, um ihre geschichtsträchtigen Institutionen zu retten, indem sie ihre talentiertesten Stars austauschen".Zur Besetzung der Serie gehören Luke Kirby («The Marvelous Mrs. Maisel», «The Deuce»), Camille Cottin («Call My Agent!»), Simon Callow («Outlander»), Lou de Laâge («The Innocents»), Gideon Glick («Marriage Story») und David Alvarez («West Side Story»)."Amy und Dan sind brillante Schöpfer bemerkenswerter und beständiger Charaktere und einzigartiger Geschichten", sagte Jennifer Salke, Leiterin von Amazon und MGM Studios. "Wir freuen uns unglaublich auf «Étoile», denn wir haben keinen Zweifel daran, dass Amy, Dan und ihr Team weiterhin unglaubliches und beeindruckendes Event-Fernsehen produzieren werden, das wir unbedingt mit unserem globalen Prime-Publikum teilen wollen."