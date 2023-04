Podstars

In dem jungen Spotify-Podcast reden Anke Engelke und Ricardo Simonetti über Dies und Das.

«Quality Time» ist ein unterhaltsamer und informativer Podcast, der seit dem 24. Februar 2023 exklusiv auf Spotify verfügbar ist. Der Podcast wird von den beiden Prominenten Anke Engelke und Ricardo Simonetti moderiert. Sie treffen sich regelmäßig, um im Podcast «Quality Time» über eine Vielzahl Themen hinter und vor den Kulissen des Showgeschäfts zu sprechen.Jeden Freitag um 00:01 Uhr plaudern Ricardo Simonetti und Anke Engelke verspielt, offen, impulsiv, ernst und humorvoll über das Glitzern des Showgeschäfts. «Quality Time» ist der perfekte Podcast für jeden, der gute Gespräche und einen Blick hinter die Kulissen liebt. Der Podcast beleuchtet zudem die Freundschaft des Duos. Dank der ungefilterten Gespräche sind die beiden Podcast-Host für den Hörer immer sehr nahbar. Anke Engelke und Ricardo Simonetti lernen sich während ihrer Talks in jeder 60-minütigen Folge besser kennen.Egal, ob sie in ihrem Podcast über Serien oder ihre persönlichen Begegnungen mit Prominenten plaudern: Wegen ihrer Freundschaft und Offenheit findet der Hörer die beiden Hosts schnell sympathisch. Ein anderer Grund dafür ist, dass die Moderatoren Neues, dass sie über ihr Gegenüber gelernt haben, sofort mit ihren Zuhörern teilen. Anke Engelke und Riccardo Simonetti sind sich darüber einig, dass es leider keine Selbstverständlichkeit ist, Zeit mit einem Menschen verbringen zu können, an dessen Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen sie tatsächlich interessiert sind. Deshalb laden sie zu ihrem Podcast alle Zuhörer ein, gemeinsam mit ihnen überrascht zu sein, zu lachen, zu lernen, zu fühlen und zu denken. In «Quality Time» sprechen sie über ihre Empfindungen und Gefühle während ihrer Arbeit, ihren Beruf und ihre Branche. Aus diesem Grund ist dieser Podcast besonders emotional.Die beiden Hosts verbinden zahlreiche Gemeinsamkeiten. Beide lieben das Schauspielen, sind enorm filmaffin und besitzen eine Radiovergangenheit. Sie haben Lust, nicht nur als Schauspieler im Rampenlicht zu stehen, sondern auch zu teilen. Den Moderatoren ist es zudem wichtig, eigene Wuensche, Aengste und Sorgen zu formulieren.Die Besonderheit des Podcasts «Quality Time» ist, dass Anke Engelke und Riccardo Simonetti davon ausgehen, dass es sich bei ihren Zuhörern um liebevolle, empathische, gesprächsinteressierte, tolerante und offene Menschen handelt. Deshalb legen sie großen Wert auf einen angemessenen Umgang, dass sie keinen Nonsens verbreiten und die Menschenwürde achten. In ihrem Podcast lassen die beiden ihre Zuhörer sich an ihren Denkprozessen beteiligen, anstatt nur als Dienstleister zu fungieren. Mit ihrem «Podcast Quality» Time ist es den beiden gelungen, im Mainstream ein Angebot zu schaffen, dass sich durch den ungewohnten, neuen Ton abhebt.