Natasha Rothwell macht wieder bei «White Lotus» mit

US-Fernsehen

In der ersten Staffel der Serie verkörperte die Schauspielerin Spa-Managerin Berlinda Lindsey.

Natasha Rothwell wird in der dritten Runde vonzurückkehren. Rothwell war ein Fan-Liebling in Staffel eins als Spa-Managerin Belinda Lindsey, die von dem reichen Resort-Gast Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) mit dem Versprechen einer Investition zur Eröffnung ihrer eigenen Praxis gelockt wurde. Details zur Handlung und zu den Charakteren der neuen Staffel sind noch nicht bekannt, aber Serienschöpfer Mike White verriet nach dem Finale der zweiten Staffel, dass er sich "einen satirischen und witzigen Blick auf den Tod und östliche Religion und Spiritualität" vorstellt – was möglicherweise mit Belindas Wellness-Hintergrund zusammenpasst.Rothwells Rolle in «The White Lotus» brachte ihr bei den Emmys 2022 eine Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer limitierten oder Anthologie-Serie ein. Da die Serie mit wiederkehrenden Charakteren bestückt ist, nachdem sie ursprünglich als einmalige Staffel geplant war, wird sie nun um Preise in den Drama-Kategorien konkurrieren.Neben «The White Lotus» ist Rothwell vor allem für ihre Rolle als Issas (Issa Rae) enge Freundin Kelli in der HBO-Serie «Insecure» bekannt, für die sie auch das Drehbuch schrieb, produzierte und Regie führte. Für diese Rolle wurde sie mit dem Peabody und dem NAACP Image Award ausgezeichnet.