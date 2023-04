«Die Supernasen»: RTL startet Podcast mit Gottschalk und Krüger

Vermischtes

Ab sofort talken die beiden Showgrößen Mike Krüger und Thomas Gottschalk in einem wöchentlichen Podcast, der bei RTL+ Musik abrufbar ist.

Vor ziemlich genau zwei Jahren schwor Thomas Gottschalk dem Podcast-Geschäft eigentlich ab, denn damals beendete er sein Format, weil seine Äußerungen im Gespräch mit SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering immer wieder Gegenstand der Klatschpresse waren und dabei aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Nun versucht der-Moderator einen neuen Anlauf. Dafür hat er sich einen altbekannten Partner ins Boot geholt: Gemeinsam mit Mike Krüger ist Gottschalk ab heute, 19. April, bei RTL+ Musik inzu hören. Jeweils eine Woche später erscheint der Podcast auch auf allen anderen Podcast-Streamern.RTL verspricht mit dem Podcast eine „Zeitreise in die 1980er“, als die «Supernasen»-Filme zu den größten nationalen Kinoerfolgen zählten – und Gottschalk und Krüger die deutsche Entertainmentwelt auf ihre unverwechselbare Art prägten. Als gute Freunde würden sie nun kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie aus ihrer wilden Zeit erzählen, so die Ankündigung. Mit im Gepäck haben sie Podcast-Rubriken, beantworten Fanfragen, performen Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben und geben unzählige Einblicke in die Welt der Promis, die so noch nie zu hören waren. „Dabei machen die beiden vieles aber eines nicht: sich selbst zu ernst nehmen“, heißt es weiter.„Ich habe in meinem Leben schon immer zu viel geredet und zu viel verraten. Da passt es doch, dass ich jetzt mit Mike auch einen Podcast habe. Ich kann für nichts garantieren, dafür aber versprechen: «Die Supernasen» ist der erste rundum ehrliche Podcast, wir lügen nicht“, verspricht Thomas Gottschalk. Mike Krüger fügt an: „Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft. Da ist die Rubrik ‚100 Jahre Showbiz‘ schon gesetzt und ein Selbstläufer. Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall für 100 Jahre – wenn uns keiner stoppt.“Produzentin des «Supernasen»-Podcasts, einer Produktion der Audio Alliance, ist Ivy Haase. Zum Start sind gleich zwei Ausgaben erschienen.