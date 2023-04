True Crime geht beim ZDF baden

Quotennews

Der Fernsehsender ZDF strahlte jetzt auch «Mörderische Wahrheit» aus. «frontal» lief im Anschluss mau wie immer.

Das Dokumentationslabel «ZDFzeit» beschäftigte sich am Dienstagabend mit der Frage, ob jeder Mensch zum Gewalttäter werden könne. Sven Voss stand in einem Film von Klaus Kastenholz und Bernd Reufels vor der Kamera. In einem Fall ging es unter anderem darüber, dass Oliver M. seine Ex-Freundin stalkte.unterhielt nur 2,18 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete 8,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,31 Millionen, sodass man auf 5,9 Prozent Marktanteil kam.Kleinere Brötchen musste Ilka Brecht backen, dennlockte nur 2,03 Millionen Fernsehzuschauer an. 7,8 Prozent Marktanteil holte unter anderem eine Reportage über Krankenhausessen, das krank machen könnte. Außerdem stand der Menschenhandel mit Arbeitskräften in Deutschland im Mittelpunkt. Bei den jungen Menschen wurden 0,34 Millionen gemessen, das sorgte für 5,9 Prozent.Die «37°»-Dokumentationbeschäftigte sich mit einem Tabu-Thema. Es zeigte zum Beispiel einen 36-jährigen Industriemechaniker aus Erlangen, der durch eine Erbkrankheit in einem Pflegeheim leben muss. Die Sendung von Angelika Wörthmüller und Enrico Demurray interessierte 2,10 Millionen Menschen, die 11,3 Prozent Marktanteil mitbrachten. Bei den jungen Menschen standen 0,39 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf gute neun Prozent.