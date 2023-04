Mischa Barton für «Neighbours» gecastet

International

Die Schauspielerin aus «The O.C.» wird eine Rolle in der Fortsetzung spielen.

Mischa Barton wird in der neuen Staffel vonauf Amazon Freevee zu sehen sein. Barton wird eine Gastrolle in der kommenden Staffel der langjährigen australischen Seifenoper übernehmen, die im November von Freevee übernommen wurde. Laut ihrer offiziellen Charakterbeschreibung wird Barton Reece spielen, "eine Amerikanerin, die neu in Erinsborough ist und nicht ganz die ist, die sie zu sein scheint"."Mit dem Start von «Neighbours» auf Amazon Freevee in Nordamerika sind wir überglücklich, eine Schauspielerin von Mischas Kaliber für den Beginn dieses aufregenden neuen Kapitels dabei zu haben", sagte der ausführende Produzent Jason Herbison. "Mischas Charakter ist dynamisch und unberechenbar und wird in der Ramsay Street sofort präsent sein. Unsere treuen Zuschauer werden sie lieben, im In- und Ausland.""Ich bin begeistert, Teil des nächsten Kapitels dieser kultigen Serie zu sein, und ich freue mich wirklich darauf, wieder in Australien zu sein, einem Ort, den ich kenne und liebe!", fügte Barton hinzu. "Ich denke, die Figur des Reece wird eine großartige Rolle für mich sein, die ich erkunden und mit der ich spielen kann."«Neighbours» wird von Fremantle produziert. Herbison, der seit 2013 als ausführender Produzent an der Serie beteiligt ist, wird seine Position bei der Freevee-Version beibehalten, während Andrew Thompson als Produzent zurückkehrt.