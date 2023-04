«The Idol»: Sky zeigt Weeknd-Serie parallel zum HBO-Start

TV-News

Sam Levinson, Macher der gefeierten HBO-Serie «Euphoria» ► mit Hauptdarstellerin Zendaya, hat für den Premium-Kabelsender eine neue Serie produziert, die in den USA am 4. Juni debütieren wird. Sie hört auf den Namenund ist mit Abel "The Weeknd" Tesfaye und Lily-Rose Depp in den Hauptrollen besetzt. Hierzulande nimmt sich einmal mehr Sky der Ausstrahlung an und stellt «The Idol» parallel zum US-Start ab dem 5. Juni über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf zum Streamen bereit – wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung.Nachdem Jocelyn (Depp) einen Nervenzusammenbruch erlitt, der ihre letzte Tournee zum Scheitern gebracht hat, ist sie fest entschlossen, ihren rechtmäßigen Status als größter und sexiester Popstar Amerikas zu behaupten. Ihre Leidenschaft wird von Tedros (Tesfaye), einem Nachtclub-Besitzer mit einer schmutzigen Vergangenheit, neu entfacht. Wird ihr romantisches Erwachen sie zu glorreichen neuen Höhen oder in die tiefsten und dunkelsten Tiefen ihrer Seele führen? Zum weiteren Cast gehören Troye Sivan, Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son und Hank Azaria.Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye und Reza Fahim sind Co-Creators, die allesamt gemeinsam mit Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert für BRON, sowie Sara E. White als Executive Producer fungieren. Levinson führte Regie und hat auch gemeinsam mit Tesfaye und Fahim das Drehbuch geschrieben. Produziert wurde «The Idol» in Zusammenarbeit mit A24. Die Serie feiert ihre Weltpremiere auf den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes.