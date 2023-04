Markus Lanz wird zum Grenzgänger in Moldawien

TV-News

Der Talkshow-Moderator reist für eine neue ZDF-Doku nach Moldawien, Transnistrien, Gagausien und in den Westen der Ukraine, um mit den Menschen über reale und gefühlte Grenzen zu sprechen.

Das ZDF hat für Donnerstag, den 18. Mai, eine neue Dokumentation mit Talk-Master Markus Lanz angekündigt, in der erablichten möchte. Lanz reist nach Moldawien, Transnistrien, Gagausien und in den Westen der Ukraine, um mit den Menschen über ihr Leben zwischen den realen und gefühlten Grenzen zu sprechen. Im Mittelpunkt der Reportage steht die Frage, wie sich der Ukraine-Krieg in den Grenzgebieten zwischen Russland und der Republik Moldau auswirkt, dessen Territorium von 1940 bis 1991 zur Sowjetunion gehörte.Außerdem sucht der Moderator ab 22:15 Uhr Antworten auf die Frage, was die politischen und gesellschaftlichen Zukunftsszenarien für diese Region sein könnten. Der 60-minütige Film, in dem Lanz an der Seite von Autorin Silke Gondolf zu sehen ist, wird zeitgleich in der ZDFmediathek zur Verfügung gestellt ist und wird dort vier Jahre lang abrufbar sein.Die Produktion von «Markus Lanz – Moldawien ungeschminkt» übernimmt Gruppe 5, die Redaktion verantwortet Henning Brekenkamp. Für das ZDF beleuchtete Lanz bereits mehrere Länder ungeschminkt, darunter mehrfach die Vereinigten Staaten von Amerika sowie Schweden während der Corona-Krise und England vor dem drohenden Brexit 2019.