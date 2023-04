VOX-Löwen erholen sich nach Ostertief

Quotennews

Auch für «Die Geissens» ging es im Vergleich zum Ostermontag wieder deutlich bergauf. Am Vorabend sicherte sich «Berlin – Tag & Nacht» einen neuen Quotenrekord.

Obwohl am vergangenen Montag ein Feiertag war, änderte VOX nicht sein gewohntes Programm und setzte auf die zweite Folge der 13.-Staffel. Diese kam verhältnismäßig unter die Räder und wurde mit 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abgestraft. Der Auftakt erfreute sich noch an 15,0 Prozent bei einer Reichweite von 1,88 Millionen. Vor acht Tagen sank das Interesse um fast 600.000 Zuschauer. Am gestrigen Montag erholte sich die Gründershow von dem Allzeit-Tief, denn die Konkurrenz setzte auf ihr gewohntes – schwächeres – Normalprogramm.Die VOX-Sendung unterhielt 1,69 Millionen Zuschauer, darunter 0,65 Millionen aus der klassischen Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 7,0 Prozent bei allen und 12,1 Prozent bei den Umworbenen lief es sehr gut, aber nicht so gut wie zum Staffelbeginn. Im Anschluss nahm Carsten Maschmeyer das Publikum inmit zu seiner Firma nach San Francisco. Das einstündige Begleitformat kam bis kurz nach Mitternacht noch auf 0,75 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,8 und durchschnittliche 6,5 Prozent. Dagmar Woehrl auf Sri Lanke und Ralf Dümmel gemeinsam mit YouTuber Knossi interessierte zu später Stunde noch 0,19 Millionen werberelevante Seher.Ein ähnliches Problem wie «Die Höhle der Löwen» hatte vor acht Tagen auch die RTLZWEI-Millionärsfamilie. Die Reichweiten sanken an Ostermontag auf etwas mehr als eine halbe Million und die Quoten landeten mit 3,6 und 4,2 Prozent knapp unterhalb des Senderschnitts. Diesmal wollten 0,72 und 0,88 Millionen die Doppelfolge sehen, sodass Gesamtmarktanteile von 2,7 und 3,4 Prozent heraussprangen. Mit 0,37 und 0,46 Millionen Jüngeren waren diesmal gute 6,4 und grandiose 7,7 Prozent drin.Auch die Wiederholung vonkam im Anschluss wieder auf tolle Zahlen. Die Geiss-Töchter unterhielten ab 22:15 Uhr 0,72 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe hielt man sich mit 8,0 Prozent konstant auf hohem Niveau. Zudem war der Vorabend mitsehr ertragreich. Die Reality-Soap lockte 0,44 Millionen Zuschauer an, darunter 0,26 Millionen Umworbene. Mit 6,4 Prozent in der Zielgruppe erzielte RTLZWEI eine neue Jahresbestleistung.