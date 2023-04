Sem Eisinger gewinnt «Deutschland sucht den Superstar»

Quotennews

Es ist geschafft! Die 20. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» hat seinen Sieger gefunden. Glückwunsch an Sem Eisinger!

In den späten 1980er-Jahren sang Stephan Remmler "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" - ein Hit. Mithat das wenig zu tun, dennoch eine musikalische Einleitung dafür, dass die RTL-Kult-Show ihre 20. Runde beendet hat. Im großen Finale mussten sich Kiyan Yousefbeik, Lorent Berishe, Monika Gajek und Sem Eisinger beweisen - durch diese Aufzählung ergibt sich die jetzige Gewinn-Abfolge. Glückwunsch an Sem.Und damit auch Glückwunsch an RTL , dass «DSDS» nach 18 Folgen endlich vorbei ist. In wenigen Worten beschreibt sich die gesamte Staffel so, wie es auch auf das Finale zutrifft. Mit 2,35 Millionen Zuschauern im Gesamten lief es keinesfalls schlecht - für ein Finale einer Jubiläumsstaffel jedoch einfach nicht gut genug. Der Marktanteil von 10,4 Prozent gefällt zweifelsohne, ist jedoch gleichzeitig der einzige zweistellige Wert der gesamten Staffel. Die Zielgruppe war nahezu die gesamte Staffel über bei mehr als zehn Prozent, auch gestern markierten 0,78 Millionen Umworbenen einen Anteil von 14,9 Prozent. Doch auch hier dürfte sich Köln von der 20. Show-Runde, inkl. Dieter-Comeback, schlicht mehr erwartet haben.Dennoch, sämtliche Zusammenfassungen an dieser Stelle sind schon jetzt Makulatur. Ja, mit dem gestrigen Finale verbessert sich RTL im Vergleich zum letztjährigen «DSDS»-Finale (1,87 Millionen Zuschauer). Ja, mit der gesamten Staffel-Leistung kann dennoch nicht so recht mit Zufriedenheit geprahlt werden. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch, dass es offenkundig reicht - schon jetzt ist klar,wird es auch 2024 geben. Die ersten Castings laufen bereits.