Comcast investiert 200 Millionen US-Dollar in Indien

International

James Murdoch und ein ehemaliger Disney-Leiter aus Indien sind an Viacom18 beteiligt.

Comcast, das Konglomerat hinter NBCUniversal und dem europäischen TV-Giganten Sky, wird 200 Millionen Dollar in Bodhi Tree Systems investieren, ein Unternehmen, das von James Murdoch und Uday Shankar, einem ehemaligen Leiter von Disney in Indien, geleitet wird. Dieser Schritt wurde am Mittwoch von der indischen Wettbewerbskommission genehmigt. Die Mittel werden für den Kauf einer kleinen Minderheitsbeteiligung an der indischen Mediengruppe Viacom18 verwendet, an dem Paramount Global fast 49 Prozent der Rechte hält.Der Schritt ist Teil einer komplizierten Reihe von Transaktionen, die Viacom18 immer enger an Reliance Industries binden, das von Mukesh Ambani kontrollierte Erdöl- und Telekommunikationskonglomerat, das mit seinen Jio-Mobilfunk-, Breitband-Internet- und Streaming-Unternehmen die indischen Medien aufmischt.Bodhi Tree, das auch hinter dem fast drei Milliarden Dollar schweren Gebot von Viacom18 für die digitalen Rechte am Kricket-Turnier Indian Premier League stand, hat sich verpflichtet, insgesamt 1,69 Milliarden Dollar in Viacom18 zu investieren, davon 538 Millionen Dollar als erste Tranche. Die aktuelle Transaktion von Bodhi Tree wird Berichten zufolge durch Zahlungen in Höhe von 250 Millionen Dollar durch die Qatar Investment Authority, Bodhi Tree und Comcast unterstützt. Es wird davon ausgegangen, dass Bodhi Tree sich an Investoren wenden wird, um den verbleibenden Teil der Finanzierung von 1,69 Milliarden Dollar aufzubringen.In einer Erklärung teilte Viacom18 mit, dass das Unternehmen zu 50,994 % im Besitz von TV18 und zu 48,994 % im Besitz von Paramount Global ist und Bodhi Tree einen Anteil von 0,11 % hält. Außerdem wird Reliance Industries 82 % der wandelbaren Vorzugsaktien von Viacom18 besitzen und Bodhi Tree die restlichen 17,8 %.