Telepool steigt in die Serienfertigung ein

Vermischtes

Das deutsche Unternehmen wurde vor einigen Jahren von Will Smiths Firma Westbrook übernommen.

Das deutsche Film- und TV-Vertriebs- und Lizenzunternehmen Telepool, das Will Smith und Jada Pinkett Smiths Westbrook gehört, steigt in die Produktion von Filmen und Serien ein. Das berichtet Geschäftsführerin Yoko Higuchi-Zitzmann exklusiv in ihrem ersten Interview seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Januar gegenüber „Variety“.Ko Yada, CEO von Westbrook, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, eine Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, die unsere Mission teilt, Menschen durch global resonantes Storytelling zu verbinden. Yoko bringt über 25 Jahre Erfahrung bei Telepool mit - bei einigen der angesehensten Unternehmen der Branche - und treibt die Produktion und den Vertrieb von Inhalten auf globaler Ebene voran."Auf die Frage, wie er sich die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Telepool und Westbrook vorstellt, antwortet er: "Als CEO von Telepool wird Yoko daran arbeiten, die Brücke zwischen den beiden Unternehmen weiter zu stärken und die Präsenz von Westbrook auf dem globalen Content-Markt zu maximieren. Sie wird den Ausbau der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Telepool leiten, Westbrooks Präsenz auf den europäischen Märkten weiter ausbauen und uns dabei unterstützen, ein führendes unabhängiges globales Content-Studio aufzubauen.