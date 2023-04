«Bayern - Wolfsburg» schlägt Handball

Quotennews

Fußball bleibt in Deutschland die Sportart der Wahl - auch im TV. Am Samstag gab es den «DFB-Pokal» der Frauen im ZDF - Das Erste setzt auf den «DHB-Pokal» der Männer.

Am Münchner FC Bayern-Campus ereignete sich ein regelrechtes Torfestival am Samstagmittag. Auf dem Plan stand das Halbfinale desder Frauen, wobei das Duell eher Final-Charakter bildete. Mit dem FC Bayern München im Duell mit dem VfL Wolfsburg standen sich zweifelsohne die besten Mannschaften der Nation gegenüber. In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga haben die Münchnerinnen nach 17 Spieltagen und 46 Punkten auf dem Konto die Nase marginal vor den Wolfsburgerinnen, die mit 45 Punkten auf dem zweiten Platz in Lauerstellung liegen. Das Halbfinale im Pokal sollte jedoch keineswegs eine knappe Tabellensituation widerspiegeln.Sveindis Jonsdottir brachte den VfL schon in der ersten Hälfte in Führung, noch vor der Pause, kurz vor der Pause flankte die Isländerin auf Kollegin Ewa Pajor. Deren wuchtiger Kopfball traf nur den Pfosten, dennoch landete der Abschluss über den Rücken der FCB-Torhüterin Grohs im Tor. Die doppelte Pausenführung ließen sich die Wölfinnen nicht mehr nehmen. Jonsdottir erhöhte zum 3:0, Jule Brand besorgte das 4:0 und Dominique Janssen sorgte bereits in der 60. Minute per Elfmeter den 5:0-Endstand. Der dominante Wolfsburg-Auftritt lief live im ZDF vor 1,12 Millionen Zuschauern, hiermit war ein guter Marktanteil von 10,3 Prozent möglich. Aus der Zuschauerschaft der 14- bis 49-Jährigen ließen sich 0,11 Millionen definieren - hiermit ergaben sich schmale 4,9 Prozent am entsprechenden Markt.Der sportliche Samstag ging im Ersten weiter. Ab 16 Uhr schaltete man live nach Köln in die Lanxess Arena zum «REWE Final4 2023». Im ersten Halbfinale des «DHB-Pokals» standen sich die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen gegenüber. Bereits zur Halbzeit führten die von Nationalspieler Juri Knorr Löwen vorentscheidend mit 19:13, die Partie endete schließlich vor 0,97 Millionen Zuschauern mit 38:31. Der Marktanteil lag bei 7,1 Prozent. Später am Tag schlägt der SC Magdeburg den TBV Lemgo Lippe mit 33:31. Das Finale aus Köln wird heute ab 15:30 Uhr im Ersten übertragen.