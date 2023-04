Das Erste und ZDF terminieren DFB-Pokal

TV-News

Anfang Mai sind die Halbfinal-Begegnungen zu sehen. Sky überträgt ab sofort nicht mehr exklusiv.

Im DFB-Viertelfinale hat der SC Freiburg den FC Bayern München aus dem Pokal geworfen, vier Wochen später steht für Christian Streich und sein Team bereits die nächste Begegnung an. Am Dienstag, 2. Mai 2023, wird im Europa-Park-Stadion in Freiburg im Breisgau die Partie zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig angepfiffen.Das Spiel wird im Zweiten Deutschen Fernsehen übertragen. In welcher Besetzung das «sportstudio» übertragen wird, ist noch unklar. Bisher teilte der Mainzer Sender lediglich mit, dass Mariette Slomka das kurze «heute-journal» in der Halbzeitpause moderieren wird. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr.Esther Sedlaczek wird mit ihrem Experten Bastian Schweinsteiger das Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt begleiten. Kommentiert wird das ARD-Spiel von Tom Bartels. Die kurzen «Tagesthemen» kommen von Caren Miosga aus Hamburg. Um 23.15 Uhr folgt das Wirtschaftsmagazin «Plusminus». Beide Spiele sind auch beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.Das DFB-Pokalfinale findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt. Am Mittag findet im Ersten der „Finaltag der Amateure“ statt. Dort werden 21 Landespokalspiele ausgetragen, deren Sieger sich für den nächsten DFB-Pokal qualifizieren, dessen erste Runde am 11. August beginnt.