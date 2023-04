Sky überträgt Hamburger Derby kostenlos

TV-News

Am kommenden Freitag ist das Bundesliga-Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli auch auf YouTube zu sehen.

Der TV-Sender Sky und sein Streaming-Angebot WOW zeigen das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am Freitag, 21. April 2023, kostenlos. Wer kein Abonnent ist, muss sich nicht registrieren. Das Spiel wird auf dem YouTube-Account von Sky gestreamt. Das Angebot für Abonnenten und YouTube-Zuschauer ist allerdings unterschiedlich.Der YouTube-Feed des Zweitliga-Spiels hat ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlichen Kommentaren, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky-Sport-YouTube-Community. Florian Schmidt-Sommerfeldt ("Schmiso") kommentiert gemeinsam mit Schiedsrichter-Influencer Pascal ("Qualle") Martin live aus dem Stadion, unterstützt von Sky Experte Torsten ("Tusche") Mattuschka. Die Sonderübertragung auf Sky Sport YouTube beginnt um 18.15 Uhr und endet um 20.45 Uhr. Sky-Abonnenten können das Spiel auch ohne Bundesliga-Paket auf Sky Sport Bundesliga 4 sehen.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Mit der einmaligen Aktion machen wir das bedeutungsvolle Hamburger Derby mit all seinen Emotionen für jeden zugänglich. Wie schon mit Sky Next Generation beweisen wir: Sky geht unkonventionelle und neue Wege, bietet für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis, das die hohe Programmqualität im Live-Sport unterstreicht. Und das wollen wir mit dieser besonderen Produktion möglichst vielen streamingaffinen Fußballfans in Deutschland zeigen."