Krimi-Dominanz im ZDF

Quotennews

«Der Alte» dominiert seit Wochen den Freitagabend. Doch auch die Satire-Magazine kommen erfolgreich aus der Oster-Pause.

Die Leistung des Primetime-Krimimit der neuen Folge «Der große Bruder» lässt keinerlei Zweifel auf. Der gesamte Freitag gehört dem ZDF-Krimi. Starke 5,83 Millionen besorgen nahezu mühelos die beste Reichweite des Tages, über alle Sender blickend, der Marktanteil von 21,5 Prozent bestätigt die gute Leistung. Doch schickt der Mainz-Sender seit Mitte März das Krimi-Doppel-Programm mitin den Abend. Mit den gestern erreichten 4,7 Millionen Zuschauern gehen nicht nur kaum Zuschauer aus der Primetime verloren, der zweite ZDF-Krimi am Abend markiert damit entspannt die zweitbeste Reichweite des gesamten Tages, natürlich ebenfalls mit Blick über alle Sender. Der Marktanteil von 17,8 Prozent überrascht hier also nicht.Dieser Dominanz gegenüber überlässt das ZDF am Abend die 14- bis 49-jährigen Zuschauer nahezu komplett anderen Sendern. «Der Alte» läuft vor 0,52 Millionen, «Letzte Spur Berlin» schafft es auf 0,38 Millionen - mit diesen Reichweiten sind 9,2 und 6,5 Prozent möglich. Die Zuschauerschaft im entsprechend genannten Alter ist dem Sender jedoch keinesfalls egal, denn die Satire-Magazine von Welke und Böhmermann kommen mit großem Erfolg aus der Oster-Pause zurück.Dieläuft ab 22:30 Uhr vor noch insgesamt starken 3,65 Millionen Zuschauern, daslässt hier mit 1,59 Millionen deutlich nach. Welke überzeugt hier mit 16,9 Prozent am Markt deutlich mehr als Böhmermann mit 9,2 Prozent. Bei den jüngeren Fernsehenden sind jedoch beide stark. Die «heute-show» macht vor 0,8 Millionen und damit 14,4 Prozent des Marktes den Anfang, danach legt das «ZDF Magazine Royale» mit 0,63 Millionen und 13,9 Prozent nach. Damit holt sich der Mainz-Sender Platz drei und fünf in der Top-5 der Reichweiten der 14- bis 49-Jährigen. Nicht schlecht.