Nach Oster-Pause: «Let's Dance» ist zurück!

Anstelle einer regulären Tanz-Ausgabe gab es am Karfreitag eine Rückblick-Zusammenfassung aus 15 Jahren «Let's Dance». Wirklich gut war das nicht.

«15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen» - mit dieser Show wollte RTL zum Beginn des Osterwochenendes auf die eigene Show zurückblicken, anstatt die laufende Staffelweiterzuführen. Das Resultat war deutlich: Anstelle von knapp 4 Millionen Zuschauern, schalteten "nur" 2,82 Millionen ein, die Zielgruppe reduziert sich auf 0,61 Millionen Umworbene. Noch immer zweifelsohne Tages-Bestwerte mit Blick über alle Sender, dennoch ein nicht zu vernachlässigender Unterschied zu regulären Ausgaben des Tanz-Spektakels. Genug der Vergangenheit, denn RTL bringt natürlich direkt nach den Feiertagen die Tanz-Show zurück. Mit Erfolg.Die insgesamt siebte Folge der neuen Staffel wollten prompt wieder 3,82 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil kletterte direkt auf starke 17,3 Prozent. Wichtig dürfte an dieser Stelle vor allem die Zielgruppe sein, mit 1,04 Millionen Werberelevanten fällt die Million-Marke erneut, der Marktanteil springt auf überzeugende 20,2 Prozent. Mit diesem Comeback kann sich RTL getrost auf die Schulter klopfen.Doch kann sich der Köln-Sender neben der Primetime ebenfalls auf andere Formate verlassen.ist am Vorabend mit 2,68 Millionen Zuschauern zweitstärkste Programmierung, danach kommtim Vorlauf der Primetime mit starken 2,13 Millionen Zuschauern. Nach dem Primetime-Tanzen zeigt RTL vor noch starken 2,01 Millionen Zuschauern ab Mitternacht. Mit einem Marktanteil von 19,6 Prozent geht es demnach getrost in die Nacht.