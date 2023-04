«Die Unschlagbaren» starten mäßig

Quotennews

ProSieben macht mit «Die Unschlagbaren» eine neue Show. Das Konzept wirkt jedoch mehr als bekannt - die TV-Leistung der Premiere läuft nicht grandios.

Endlich mal ein neues TV-Format! Kein Show-Comeback aus vergangenen Tagen - kein "Klassiker" - neuer Stoff, frisch, mit guten Ideen.nennt sich das neue Primetime-Projekt von ProSieben . Amira Pocher, Evelyn Burdecki und Joachim Llambi stellen sich in der ersten Folge der komplett neuen Show Aufgaben in der ganzen Welt. Pocher muss den Ausgang des größten Labyrinths der Welt finden - Burdecki macht Unterwasser-Biathlon und Llambi reist zur Seitlpfeifen-Challenge.Moment, Promis reisen zu Aufgaben in der ganzen Welt - das ist doch gar keine neue Show. Das ist «Das Duell um die Welt», nur ohne Joko & Klaas. Okay, diese Herleitung war nun deutlich zu ausgeschmückt, dass «Die Unschlagbaren» keinen Hype auslösen werden, war bereits seit der ersten Vorstellung der Show klar. Dennoch könnte das Ganze ja funktionieren, tut es jedoch nicht. Zur Premiere schalteten lediglich 0,89 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil von 3,1 Prozent reicht für das Bestehen einer neuen Primetime-Show wahrlich nicht aus. Noch schlimmer ist die Zielgruppe, die mit 0,47 Millionen Umworbenen lediglich 6,9 Prozent am Markt blockierte, darauf lässt sich nicht wirklich aufbauen.Im Anschluss an die wacklige Primetime schaltet Unterföhring zu. Ab 22:35 Uhr waren noch 0,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den Bildschirmen, der Marktanteil sank auf 2,0 Prozent. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich auch 0,1 Millionen Werberelevanten - der Marktanteil sollte hier auf 3,6 Prozent sinken.