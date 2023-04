«Love Is Blind»-Reunion kommt endlich zu Netflix

US-Fernsehen

Das Unternehmen hatte gepatzt und benötigte mehr als 19 Stunden, um die Live-Sendung zu veröffentlichen.

War die-Wiedervereinigung auf Netflix das Warten wert? Das kann nach ausreichender Wartezeit jeder Abonnent nun selbst entschieden. Das Special zur vierten Staffel, das von Nick und Vanessa Lachey moderiert wird, ist jetzt auf dem Streamingdienst verfügbar – 19 Stunden nachdem es eigentlich live übertragen werden sollte.Am 4. April kündigte Netflix an, dass das Wiedersehen in Staffel vier das zweite Live-Special sein würde, das am Sonntagabend um 17 Uhr Ortszeit Los Angeles starten sollte. Aufgrund von technischen Problemen kam es jedoch nicht dazu. Netflix fuhr mit der Aufzeichnung des Treffens von «Love Is Blind» fort, nachdem technische Probleme die Pläne für die Live-Übertragung zunichte gemacht haben.Zunächst wurde auf der Benutzeroberfläche des Webbrowsers eine Fehlermeldung angezeigt: "Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wir haben Probleme mit der Wiedergabe von Netflix . Bitte überprüfen Sie Ihr Internet und versuchen Sie es erneut."Vanessa Lachey bedankte sich bei den Fans für ihre Geduld und teilte ein Video von sich und ihrem Mann auf ihren Plätzen, bereit, live vor dem Studiopublikum aufzutreten. Sie erklärte, dass die gesamte Besetzung auf der Bühne sei und dass die Verzögerung nichts mit den Teilnehmern zu tun habe. "Anscheinend haben alle das Internet kaputt gemacht, um dieses Wiedersehen zu sehen", sagte sie. "Wir sind bereit, loszulegen."