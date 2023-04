«Tierärztin Dr. Mertens» schiebt die Sachsenklinik an

Quotennews

In der vergangenen Woche startete die neue Staffel aus Leipzig durch. Die gab der anderen Leipzig-Produktion Auftrieb.

Elisabeth Lanz ist als Dr. Susanne Mertens zurück. In der vergangenen Woche schalteten mehr als viereinhalb Millionen Menschen den Auftakt ein, in dem der Star ausdie erhoffte Festanstellung wollte. Da dies aber nicht klappte, darf Mertens zumindest als freie Tierärztin arbeiten. Mit dieser Arbeit möchte sie die anfallenden Kosten des renovierungsbedürftigen Wochenendhauses bewältigen. Folge zwei sicherte sich nun 4,68 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr sehr gute 18,0 Prozent ein. Die Folge „Das schöne Haus“ sicherte sich 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf herausragende 10,7 Prozent.„Schutzlos“ hieß die 1.008. Folge von, bei der die herzkranke Svenja mit ihrem Bruder Finn am Unterlieb verletzt wurde und in den Operationssaal muss. Ausgerechnet ihrem Bruder gibt Svenja auch noch die Schuld an diesem Missgeschick. Die Sendung mit den Gastdarstellern Emilia Bernsdorf und Louis Held verzeichnete 4,62 Millionen Zuschauer und zog 17,9 Prozent der Zuschauer in den Bann. Die Regiearbeit von Mathias Luther sicherte 0,56 Millionen junge Menschen, die 9,9 Prozent Marktanteil brachten.Bereits um 18.50 Uhr startete die zweite Staffel der Serie. Die Serie kam mit der neunten Folge zurück, die den Titel „Die Krankführerin“ trägt. Die Sendung mit Markus John, Yasemin Cetinkaya und Niklas Osterloh sicherte sich 2,34 Millionen Fernsehzuschauer und konnte sich über 11,6 Prozent der Zuschauer freuen. Bei den jungen Menschen holte man nur 0,20 Millionen und fuhr schwache 5,7 Prozent Marktanteil ein.