Quotencheck

Die 14. Staffel der erfolgreichen Fernsehserie wurden erst mit deutlicher Verzögerung ausgestrahlt. Schuld war die Fußball-WM in Katar.

Über 15 Monate mussten die Fans von «Die Bergretter» auf neue Geschichten warten. Aufgrund der Fußballweltmeisterschaft in Katar, die im November und Dezember 2022 ausgetragen wurde, ging die erfolgreiche Serie erst nach der Ausstrahlung von «Der Bergdoktor» auf Sendung – und dieser läuft seit Jahren im Januar und Februar bei der Mainzer Fernsehstation ZDF Startschuss für die Ausstrahlung der 14. Staffel der Produktion von der Neuen deutschen Filmgesellschaft fiel am Donnerstag, den 2. März 2023, um 20.15 Uhr. 5,98 Millionen Fernsehzuschauer waren zum Start dabei, der Marktanteil lag bei fantastischen 21,3 Prozent. Es wurden auch 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen, die die Folge „Um jeden Preis“ sahen. Der Marktanteil lag bei fantastischen 11,1 Prozent.Sieben Tage später waren 5,49 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sackte um knapp eineinhalb Prozentpunkte auf weiterhin sehr gute 19,7 Prozent ab. Der Reichweiten-Rutsch war bei den jungen Menschen deutlich geringer, 0,66 Millionen junge Menschen blieben am Ball. Damit ließ sich auch erklären, dass man auf 10,2 Prozent Marktanteil kam.Die Folge drei mit dem Titel „Auf der Jagd“ lockte am 23. März 5,96 Millionen Zuschauer an, sodass man wieder bei tollen 21,1 Prozent lag. Nur bei den jungen Menschen ging es mit 0,60 Millionen weiter abwärts, sodass man „nur“ noch auf 9,1 Prozent Marktanteil kam. Am 30. März wurde dieser Marktanteil zwar bestätigt, aber die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 0,55 Millionen. Bei allen Zusehern waren 5,84 Millionen Zuseher dabei, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) sorgte für 21,1 Prozent.„Giftiges Erbe“ hieß die vorletzte Folge der 14. Staffel, die auf den 6. April terminiert wurde. 5,32 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten linear ein und verhalfen dem ZDF zu 19,7 Prozent. Mit 0,62 Millionen jungen Menschen können sich die Macher über 10,7 Prozent Marktanteil freuen. Sieben Tage später kam das Staffelfinale mit dem Titel „Grüner Mond“ auf erfreuliche 5,59 Millionen und 20,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,59 Millionen gemessen, sodass man auf zehn Prozent Marktanteil kam.Die Fernsehserie «Die Bergretter» war auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Erfolg. Die Serie holte mit den sechs Folgen im Durchschnitt 5,70 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu sehr tollen 20,5 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen ist das Format ein großer Erfolg, weshalb die Zukunft noch lange gesichert sein dürfte. Mit 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Format starke zehn Prozent. Die neue Staffel soll übrigens nicht im Herbst auf Sendung gehen, sondern erst im Frühjahr 2024.