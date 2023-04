RTL Crime zeigt Western-Serie mit Kate Bosworth

TV-News

«Bring on the Dancing Horses» feiert Mitte Mai seine Deutschlandpremiere beim Pay-TV-Sender von RTL.

Der RTL-Nischensender RTL Crime hat für den 16. Mai die Deutschlandpremiere der US-amerikanischen Western-Serieangekündigt. Hierzulande erhält die mit Kate Bosworth («The I-Land», «Superman Returns») besetzte Serie den Untertitel „Die Killerin vor der Tür“ und wird immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Erzählt wird die Geschichte einer Profikillerin, die ihren ganz eigenen Weg geht, um Gerechtigkeit zu üben.Hauptdarstellerin Bosworth, die neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit auch als Executive Producerin bei der neunteiligen Staffel fungierte, mimt eine namenlose Auftragskillerin, die gleichermaßen faszinierend wie gefährlich ist und in der zerklüfteten Landschaft Montanas Angst und Schrecken verbreitet. Ihr Vater hat ihr das Familienbusiness hinterlassen und nun bringt sie zu Ende, was er angefangen an. Doch auch „The Woman“ trägt ein dunkles Geheimnis mit sich. Während sie die Liste ihrer Opfer nach und nach abarbeitet, wird ihre eigene Geschichte enthüllt – und alles deutet darauf hin, dass sie eine ganz persönliche Mission verfolgt und Gerechtigkeit sucht.«Bring on the Dancing Horses – Die Killerin vor der Tür» stammt aus der Feder von Michael Polish, der auch Regie führte und gemeinsam mit seiner Ex-Frau als Executive Producer fungiert. Neben Bosworth sind in weiteren Rollen Jasper Polish («Force of Nature»), Lance Henriksen («Aliens»), Happy Anderson («Snowpiercer»), DJ Qualls («The Man in The High Castle»), Thomas Francis Murphy («Mindhunter»), Joseph R. Gannascoli («Die Sopranos"») und Mary Anne McGarry («Miracle Workers») zu sehen.Alle Folgen sind ab dem 16. Mai auch beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.