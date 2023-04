Neuer Pixar-Film debütiert in Cannes

Kino-News

«Elemental» wird Ende Mai an der französischen Küste aufgeführt.

Pixar wird in der Abschlussnacht (27. Mai) mit der Weltpremiere seines neuen Filmsauf das Filmfestival von Cannes zurückkehren. Der Film, der außer Konkurrenz präsentiert wird, kommt am 16. Juni in den USA und am 21. Juni in Frankreich in die Kinos. «Elemental» ist nach «Oben», «Alles steht Kopf» und «Soul» der vierte Spielfilm der Pixar Animation Studios, der in der offiziellen Auswahl präsentiert wird.«Elemental» dreht sich um die Freundschaft zwischen Ember, einer furchtlosen und schlagfertigen jungen Frau mit einer starken Persönlichkeit, und Wade, einem gefühlvollen, lebenslustigen Jungen, der einfach alles mitmacht.„Während wir alle aus unseren Pandemie-Kokons auftauchen und in Story Rooms, Animations-Dailies und improvisierten Brainstorming-Sessions zusammenkommen, ist es eine Freude und Ehre, Pixar wieder an der Croisette zu haben", so Pete Docter, Chief Creative Officer von Pixar. "Unter der Regie des außergewöhnlichen Geschichtenerzählers Peter Sohn ist «Elemental» so witzig, voller Herz und, offen gesagt, umwerfend anzusehen. Er wurde für das Publikum geschaffen, um es auf der großen Leinwand zu erleben, und ich freue mich, dass er in Cannes seine Weltpremiere feiern wird", so Docter weiter.