3 Quotengeheimnisse

Alte Serien überzeugen teilweise

Fabian Riedner von 19. April 2023, 12:20 Uhr

«Rosewood» punktet in der Nacht, «CSI: New York» am Montagmorgen. Nur «Friends» will seit Jahrzehnten nicht in die Pötte kommen.

«Rosewood»

«CSI: New York»

«Friends»

Die Krimi-Ware des Fernsehsenders FOX kann sich bei sixx nicht durchsetzen. Die Fernsehstation programmiert am späten Donnerstagabend nach «Elementary» zwei alte Ausgaben. Die Gesamtreichweiten waren mit 0,29 und 0,21 Millionen super, doch nur 0,07 und 0,05 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen, sodass man auf 1,4 und 1,5 Prozent kam. Immerhin liefen die Nachtwiederholungen mit 4,1 und 5,9 Prozent – und ähnlicher Reichweite bei den jungen Menschen – deutlich besser.Einmal mehr war die Krimi-Serie mit Gary Sinise ein sehr großer Erfolg für VOX . Eine alte Ausgabe lockte gegen «Morgenmagazin» und «Sat.1-Frühstücksfernsehen» 0,34 Millionen Fernsehzuschauer an, die 05:05-Uhr-Folge sicherte sich 13,4 Prozent. Mit 0,06 Millionen Umworbenen kann man sich über 10,0 Prozent freuen. Danach blieb man mit 0,31 Millionen bei allen und 8,4 Prozent weiter erfolgreich.Die erfolgreiche NBC-Serie, die aus dem Hause Warner Bros. kommt, ist in Deutschland immer noch kein perfekter Zeitvertreib. Beispielsweise erreichte sixx am Dienstag mit seiner Doppelfolge nur eine geringe Reichweite. Zwischen 19.15 und 20.15 Uhr wollten 0,07 und 0,06 Millionen Menschen das Format schauen, das bei den Umworbenen mit jeweils 0,05 Millionen zumindest auf 1,3 und 1,1 Prozent kam. Im Vorfeld holte «Desperate Housewives» aber 4,1 und 3,4 Prozent.

