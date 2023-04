Charter Spectrum verklagt Lionsgate

Vermischtes

Das Unternehmen sieht sich im Streit um «Manhunt» benachteiligt.

Charter Spectrum hat eine Klage eingereicht, in der Lionsgate beschuldigt wird, eine Vereinbarung über die Lieferung einer dritten Staffel der Anthologieserienicht eingehalten zu haben, die beim Paramount-Global-Fernsehsender Pop TV laufen sollte.Die Klage, die am späten Dienstag vor dem Superior Court in Los Angeles eingereicht wurde, unterstreicht, wie verzwickt die Verhandlungen zwischen den Mediengiganten heutzutage sind, und zeigt, zu welch verzweifelten Maßnahmen die Studios gegriffen haben, um unauffällige Kabelkanäle auf Sendung zu halten. Zum Zeitpunkt der fraglichen Ereignisse war Lionsgate gemeinsam mit CBS Eigentümer von Pop TV. Doch Lionsgates Motivation änderte sich, nachdem es seinen Anteil an Pop TV im Jahr 2019 an CBS verkauft hatte, so die Klage.Im Jahr 2018 trafen Charter und Lionsgate eine Vereinbarung über 20 Millionen US-Dollar, die Pop TV für drei Jahre auf den Kabelsystemen von Charter aufrechterhielt – aber nur, wenn Lionsgate zustimmte, zwei weitere Staffeln von «Manhunt» für Charter zu produzieren, um das Spectrum Originals-Menü von Shows zu verbessern. (Die erste Staffel von «Manhunt», die sich um die Jagd nach dem Unabomber drehte, wurde 2017 auf Discovery Channel ausgestrahlt.)