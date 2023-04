sixx baut auf Farmhäuser und Luxusvillen

TV-News

Nach «Fixer Upper» und «Organize 'n Style» strahlt sixx am Dienstagabend «Farmhouse Facelift» sowie «Millon Dollar Homes – Luxusmakler in L.A.» aus.

Der Dienstagabend von sixx steht ganz im Zeichen zahlreicher Renovierungs- und Umbau-Formate. Nebenzeigt die Frauensenderin zuletzt die von Ordnungscoach Isabella Franke präsentierte Doku-Soap. In der kommenden Woche füllen gleich drei «Fixer Upper – Spezial»-Sendungen sowiedas Programm bis Mitternacht. Ab dem 2. Mai serviert sixx seinem Publikum zunächst zwei reguläre «Fixer Upper»-Episoden, ehe man ab 22:10 Uhr die Wiederholung der ersten-Staffel präsentiert, die erstmals im September 2021 am Vorabend lief. Auch hier gibt es zwei Episoden.In der kanadischen Sendung hat sich das Geschwister-Duo Billy Pearson und Carolyn Wilbrink auf die Renovierung alter Landhäuser spezialisiert. Während Billy sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellt, ist Carolyn für die Designs zuständig. Mit vereinten Kräften kreieren sie atemberaubende Traumhäuser, die ihre Kunden jedes Mal aufs Neue begeistern.Eine Woche später ändert sich dann der «Farmhouse»-Vorlauf, denn sixx zeigt zwischen 20:15 und 22:10 Uhr erstmals die 14. Staffel von. Darin werden Makler aus Südkalifornien beim Vermitteln von Häusern vor allem in Hollywood, Beverly Hills und Malibu begleitet. Zuletzt war das Format in Erstausstrahlung im vergangenen Oktober und November im Programm. Die 13. Staffel wurde allerdings nicht zu Ende gebracht und nach 14 von 17 Folgen abgebrochen. Am Samstag-Vorabend waren die Werte allerdings nach einem guten Beginn stark rückläufig, sodass die Sendung aus dem Programm flog. Nun soll am Dienstagabend für größeren Erfolg sorgen.