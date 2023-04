Netflix wolle keinen Autorenstreik

Vermischtes

Aber das Unternehmen sei durch seine vielen internationalen Tätigkeiten gut abgesichert.

Netflix will nicht, dass Hollywood-Autoren streiken – aber der Streaming-Anbieter hat eine "ziemlich robuste Veröffentlichungsliste", die ihm helfen wird, eine Arbeitsniederlegung besser als andere zu überstehen, sagte Co-CEO Ted Sarandos. Seine Äußerungen im Rahmen des Interviews zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 kamen einen Tag, nachdem die Mitglieder der Writers Guild of America mit überwältigender Mehrheit für einen Streik gestimmt hatten, was der Gewerkschaftsführung die Macht gab, einen Streik auszurufen, sobald der Vertrag am 1. Mai ausläuft."Wir respektieren die Autoren, und wir respektieren die WGA", sagte er. "Ohne sie könnten wir nicht hier sein. Wir wollen keinen Streik. Das letzte Mal, als gestreikt wurde, war das für die Kreativen verheerend. Er war wirklich hart für die Branche. Er war schmerzhaft für die lokale Wirtschaft, die die Produktionen unterstützt. Und es war sehr, sehr, sehr schlecht für die Fans.“Sarandos sagte: "Wir wollen wirklich hart arbeiten, um sicherzustellen, dass wir einen fairen und gerechten Deal finden können, damit wir einen solchen vermeiden können." Das heißt, "wenn es [einen Streik] gibt, haben wir eine große Basis an kommenden Shows und Filmen aus der ganzen Welt [und] wir könnten unsere Mitglieder wahrscheinlich besser bedienen als die meisten... Wir haben eine ziemlich robuste Liste an Veröffentlichungen, die uns für eine lange Zeit reichen."