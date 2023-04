«Das perfekte Dinner» bleibt perfekt

Quotennews

Mittlerweile ist es die gewohnte Wochen-Geschichte von VOX. «Das perfekte Dinner» kann sich eine weitere Woche über 1 Million Zuschauer halten.

Hierbei ist in Vorspann oder Headline keinerlei Spannungsbogen aufzuspannen -holt sich eine weitere Woche mit mehr als einer Million Zuschauern in jeder Ausstrahlung. Die Vorabend-Koch-Show gastierte in der abgelaufenen Woche in Berlin, den Anfang machte Dary. Mit ihrem Menü unter dem Motto "Berlin Incontra Ischia" holte sie 1,17 Millionen zum Wochenstart zu VOX , der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Die Zielgruppe begann die Woche stark mit 0,38 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 9,8 Prozent.Der Dienstag stand bei Reva unter dem Motto "Eine Ode an den Herbst" - das Menü von Bruschetta, Kohlroulade und Tonkabohnenreis verfolgten 1,22 und 0,26 Millionen Zuschauer. Damit lagen die Marktanteile bei 5,6 und 6,6 Prozent. Zu Marion ging es in Berlin zum Bergfest der Woche - ihr Menü stand unter dem Motto "Irgendwie anders". Das exotisch angehauchte kulinarische Erlebnis sorgte bei VOX für eine Reichweite von 1,25 Millionen Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe kam 0,35 Millionen Werberelevanten auf den nächsten Top-Wert der Woche, hiermit waren 8,9 Prozent am Markt möglich.Am Donnerstag kochte Lela vor etwas schwächeren 1,16 Millionen Zuschauern, während die Zielgruppe zurück auf 0,28 Millionen Jüngere fiel. Die Marktanteile blieben für den Abend unter dem Motto "Gruß aus Georgien" bei 5,5 und 7,4 Prozent stehen. Blieb noch der Freitag und damit der Koch-Abend von Steffi. Der "Deutsch-Vietnamesische"-Abend kam auf 1,1 Millionen Zuschauer und damit auf einen Marktanteil von 5,8 Prozent - die Zielgruppe konnte mit 0,27 Millionen Umworbenen an ihrem Markt 8,6 Prozent blockieren. Die Serie bleibt also bestehen.