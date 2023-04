Fox News trennt sich von Dan Bongino

US-Fernsehen

Der konservative Moderator ist vor allem am Wochenende zu sehen.

Dan Bongino, einer der am weitesten rechts stehenden Moderatoren bei Fox News, verlässt den Sender, nachdem er sich mit dem von der Fox Corp. unterstützten Sender nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte."Leute, letzte Woche war leider meine letzte Sendung bei Fox News auf dem Fox News Channel", sagte Bongino am Donnerstag in seinem Podcast. "Es ist hart. Es ist schwer, das zu sagen. Wissen Sie, ich habe dort zehn Jahre lang Schlagzeilen gemacht und dort gearbeitet... das Ende der Sendung war also hart. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass es keine große Verschwörung ist. Das verspreche ich dir. Es gibt keine Verbitterung. Das war keine WWE-Schlägerei, die passiert ist. Wir konnten uns einfach nicht auf eine Verlängerung einigen. Bongino, der seit 2019 für Fox News arbeitet, moderiert seit 2021 die Samstagabendsendungauf Fox News."Wir danken Dan für seine Beiträge und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen", so Fox News in einer Erklärung. Der Sender beabsichtigt, «Lawrence Jones Cross Country» anstelle von Bonginos Programm am Samstagabend auszustrahlen, während er 22:00 Uhr mit einer Zugabe des werktäglichen 23-Uhr-Programms «Gutfeld!» füllen wird. Fox News plant, in den kommenden Wochen einen neuen Sendeplan zu veröffentlichen.