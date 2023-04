Gute Zahlen für den Salsa-Abend

Quotennews

«Let's Dance» geht mit der "Salsa-Night" in seine achte Woche. Aus TV-Sicht läuft es gut, wenn auch nicht grandios.

Show acht für- noch dabei auf dem Parkett sind Philipp Boy und Patricija Ionel, Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov, Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke, Sharon Battiste und Christian Polanc, Anna Ermakova und Valentin Lusin, Knossi und Isabel Edvardsson sowie Timon Krause und Ekaterina Leonova. Seit dem Start der neuen Staffel am 24. Februar läuft es für das Tanz-Format beim Köln-Sender recht gut - es verbleibt jedoch das Detail, dass einzig der Auftakt die 4-Million-Marke bei den Gesamtzuschauern knacken konnte. So auch gestern, als 3,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren diesen Wert erneut nur unterbieten konnten. Dennoch wird man in Köln mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent mehr als zufrieden sein.Neben dem Erfolg im Gesamten läuft es für die Show gleichermaßen gut in Sachen Zielgruppen. Die 14- bis 49-Jährigen konnten gestern 17,3 Prozent an ihrem Markt für RTL blockieren - hierfür waren stolze 0,87 Millionen Umworbene verantwortlich, damit gewinnt RTL klar die beste Reichweite in der Zielgruppe. Der gestrige Freitag gleicht in vielen Parametern den Leistungen der Vorwochen, wenn es auch deutliche Unterschiede gibt. Vor der Primetime warmit 1,83 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,8 Prozent, sowie 0,45 Millionen Werberelevanten und damit entsprechenden 12,4 jungen Prozent, nicht das gewohnt starke Vorprogramm.Dafür sorgte ach dem Tanz-Abend dasmit 2,25 Millionen Zuschauern und 0,47 Millionen Umworbenen für den gewohnt runden Abschluss des Sendetags. Bei dem Magazin, das bereits ab 23:30 Uhr begann, lagen die Marktanteile bei guten 16,3 und 14,0 Prozent.