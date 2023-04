VOD-Charts

Michael ‚Bully‘ Herbig hat gut lachen, denn seine Amazon-Show trumpft groß auf.

Amazon Prime Video hat mit der Adaption voneinen weltweiten Hit geschaffen, der in zahlreichen Ländern unter dem Titelfirmiert. Auch in Deutschland gibt es seit 2021 eine Version, die von Michael ‚Bully‘ Herbig präsentiert wird und zahlreiche Comedy-Größen vereint. Zuletzt startete die vierte Staffel, die inzwischen vollständig beim Streamingdienst des Versandhändlers erschienen ist und sehr erfolgreich läuft – wie erfolgreich? Dazu später mehr. Die Top10 der 16. Kalenderwoche beginnt mit der Netflix-Serie, die am 6. April erschien und nun erstmals in dieser Lister vertreten ist. Die Marktforscher von Goldmedia wiesen eine Reichweite von 1,64 Millionen aus.Knapp davor reiht sich der Action-Filmein, der bei Netflix 1,68 Millionen Mal gestreamt wurde. Womöglich mit Blick auf die bevorstehende Krönungszeremonie von King Charles III. Anfang Mai, haben sich in den vergangenen Tagen die Streamingzuschauerzu Gemüte geführt. Die royale Netflix-Serie brachte es jedenfalls auf 1,76 Millionen Aufrufe. 100.000 Klicks mehr generierte die Anwaltsserie, die unter anderem mit Meghan Markle, der Herzogin von Sussex, besetzt ist.Der derzeit für Netflix weltweit so erfolgreiche Titelbrachte es in den vergangenen sieben Tagen hierzulande „nur“ auf Platz sechs, wenngleich die Serie zuletzt viermal in Folge Platz eins der internen deutschen Netflix-Charts belegte. Gabriel Basso und Co. wurden 1,96 Millionen Mal angesteuert. Klar über die Zwei-Millionen-Marke springtvon Disney+, der erste Nicht-Netflix-Titel in dieser Woche. 2,34 Millionen Views zählte die «Star Wars»-Serie zwischen dem 14. und 20. April. Noch besser lief es für. Die Krimi-Serie durfte sich über eine Reichweite von 2,47 Millionen freuen.Auf dem Treppchen geht es lustig zu, denn Platz drei geht an die Mockumentary, die es auf 2,57 Millionen Streams brachte. Knapp davor landet Dauerbrenner. Die Sitcom verzeichnete 2,60 Millionen Abrufe. Im genannten Zeitraum war aber die deutsche Version des eingangs erwähntenam erfolgreichsten. Die Sendung mit dem Lach-Verbot brachte es auf 3,34 Millionen Klicks und sicherte sich somit den Platz an der Sonne.