Prime Video produziert erste österreichische Serie

TV-News

«Followers» wird als Genre-Mix aus Horror und Coming-Of-Age-Comedy beschrieben, in dem vier ganz normale Mitzwanziger in einer absolut unnormalen Welt klarkommen müssen.

Der Amazon-Streamingdienst Prime Video baut seine Aktivitäten im DACH-Raum weiter aus und hat bei der österreichischen Produktionsfirma Rundfilm die achtteilige Serie(Arbeitstitel) in Auftrag gegeben, deren Dreharbeiten am 24. April in Wien und Umgebung beginnen. Es ist die erste österreichische Serie für den Dienst. Christoph Schneider, Country Director für Deutschland und Österreich bei Prime Video, beschreibt die Reihe als „einen coolen Mix aus Spannung, Gänsehaut und Humor“, «Followers» soll Anfang des kommenden Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht werden.„Wir freuen uns, mit «Followers» eine ganz besondere Serie aus Österreich für Prime Video produzieren zu dürfen," erklärt Constanze Schumann, Produzentin bei Rundfilm. „Die Serie zeichnet eine Welt, in der sich die Menschen an die tägliche Apokalypse gewöhnt haben. Alle versuchen im übernatürlichen Chaos ihre kleinen Lebensprobleme zu lösen ohne dabei gebissen oder dämonisch besessen zu werden. Mit unserem Hauptcast haben wir ein wundervolles Ensemble gefunden, das unter der Regie von Marc Schlegel mit viel Witz und Herz unseren Figuren Leben einhaucht.“Die Geschichte folgt Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xian), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) in einer neuen Para-Normalität. Monströse Kreaturen und Menschen leben gleichberechtigt Seite an Seite. Zumindest gilt das in der Theorie. Denn manchmal ist es doch recht brenzlig, eine Monster-Attacke abzuwehren, ohne dabei die "Kreaturenrechts-Charta" zu verletzen. Die größten Probleme der Gruppe bleiben aber die zwischenmenschlichen: Inmitten des übernatürlichen Chaos kämpfen die vier jungen Erwachsenen mit den großen und kleinen Dramen des Erwachsenseins, der Liebe und damit ihren Platz in der Welt zu finden – wobei es Zombies, Vampire und andere Bestien nicht unbedingt leichter machen.Neben Henman, Xian, Schmidt und Kalcher gehören auch Armin Rohde, Thomas Mraz und Valerie Sophie Körfer zum Cast. Für die Drehbücher zeichnen Peter Bruck und Ernst Golda verantwortlich, nach denen Marc Schlegel Regie führt. Constanze Schumann ist Produzentin, die zudem gemeinsam mit Thomas W. Kiennast als Executive Producer fungiert. Die Serie wird gefördert von Film Fonds Wien, dem Filmanreizmodell FISA+ und Film in Austria (ABA).