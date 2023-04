Denise Richards geht wieder zu «Real Housewives»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird wieder für den Fernsehsender Bravo arbeiten.

Drei Jahre nachdem Denise Richards die Serieinmitten eines Sturms von Klatsch und Drama verlassen hatte, hat die Schauspielerin gegenüber „Variety“ bestätigt, dass sie in einer Gastrolle in die Serie zurückkehrt. "Ich habe einige Episoden gedreht", sagte Richards. "Und es hat Spaß gemacht. Und wissen Sie, ich bin ein großer Fan der Serie, also hat es Spaß gemacht, zurückzugehen und eine Menge Sachen mit ihnen zu drehen."Richards behauptet, dass ihre Rückkehr in die Reality-Show so ungeplant war, dass selbst das Bravo-Produktionsteam keine Ahnung hatte, dass sie bei einer von Real Housewife Garcelle Beauvais moderierten Vorführung dabei sein würde. "Das ist alles erst vor kurzem ganz spontan passiert", sagte Richards. "Ich war bei ihrer Vorführung als Freund – wie ein echter Freund – ich habe niemandem gesagt, dass ich dort sein würde. Die Produzenten wussten nichts davon. Ich bin einfach aufgetaucht, wie im richtigen Leben, als echter Freund im richtigen Leben."Ihr aktueller Status in der kommenden Staffel der Show ist noch unklar, sagt sie – obwohl sie bestätigt, dass sie auf den Promo-Fotos der nächsten Staffel nicht mit dem alles entscheidenden Diamanten zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten für die 13. Staffel von «The Real Housewives of Beverly Hills» haben im Januar begonnen und werden später in diesem Jahr Premiere haben. Netflix stellte vergangene Woche erst die achte Staffel online.