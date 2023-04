Spiefilme schlagen Primetime-Shows

Quotennews

Der private Sonntagabend war fest in Spielfilm-Hand. Sat.1 und RTL schlagen die ProSieben-, Kabel Eins- und VOX-Shows.

Der Primetime-Sieg des gestrigen Sonntags geht im privaten Sektor klar und deutlich an Sat.1 . Dabei startet bei VOX die neue Staffel, bei ProSieben läuft die zweite Folge der neuen Showund Kabel Eins präsentiert das eigentlich konstant ordentliche. Doch für all diese Show-Power interessieren sich Sat.1 und RTL kein bisschen, mit «Aquaman» ► unddominieren die Sender das Geschehen.Aus Köln schaffte es «London Has Fallen» auf stolze 1,59 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,5 Prozent,bei Sat.1 toppte die Leistung mit 1,72 Millionen Zuschauern und 6,6 Prozent am Markt. Die Zielgruppe zeigte ein identisches Bild, Sat.1 kam mit 0,65 Millionen auf 11,2 Prozent, RTL holte sich mit 0,52 Millionen 7,8 Prozent. Demnach waren in Sachen Reichweite sämtliche Formate der anderen privaten Sender am Abend schlechter als die genannten Spielfilme.Dabei war die Primetime bei RTL sogar ein Rückschritt mit Blick auf den restlichen Sendetag.kam ab 17 Uhr bereits auf gute 1,18 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent am Markt,schraubte die Reichweite auf starke 2,75 Millionen hoch. Der direkte Vorlauf der Primetime,, hielt davon noch 1,95 Millionen Zuschauer und damit 8,4 Prozent des TV-Marktes. Für die Primetime ging es also bergab. Das passierte bei Sat.1 nicht. Mit 1,23 Millionen Zuschauern beiund 1,52 Millionen Zuschauern bei denlegten die Formate vor der Primetime mustergültig vor.