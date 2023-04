Faber, Herzog und Pawlak holen den Sonntags-Sieg

Quotennews

In gewohnter Manier dominiert der «Tatort» den Sonntag. Doch auch nach der Primetime punktete das Erste.

Im neuenmussten sich Peter Faber, Jan Pawlak und Rosa Herzog, gespielt von Jörg Hartmann, Rick Okon und Stefanie Reinsperger, um den Tod eines Straßenbahnfahrers kümmern. Der Fall bot keine Zeugen für das Ermittler-Trio, dafür gibt es Bilder einer Überwachungskamera, auf welchen Hamza Arkadas, das Opfer, von einem jungen Fahrgast provoziert und schließlich attackiert wurde. Der Dortmund-«Tatort» sichert sich ab 20:15 Uhr mit dem erläuterten Fall 8,87 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 29,7 Prozent.Bei den jüngeren Zuschauern reicht es mit einer Reichweite von 1,82 Millionen zu einem Marktanteil von 26,9 Prozent. In beiden Zuschauergruppen sichert sich der Krimi so die besten Reichweiten des gesamten Tages, mit Blick über alle Sender. Doch auch im Anschluss kann das Erste punkten.holt sich Klara Geywitz, Jens Spahn, Kai Warnecke, Hermann-Josef Tenhagen und Ann-Kathrin Büüsker für das Thema "Das Ende von Öl- und Gasheizungen - Höchste Zeit oder überstürzter Plan?" in die Talk-Runde.Zuschauer verweilten gute 3,05 Millionen, hiermit waren demnach 13,3 Prozent am TV-Markt möglich. Für die 14- bis 49-Jährigen war das Thema wohl eher zu kritisch, mit 0,43 Millionen Jüngeren sank die Reichweite aus der Primetime drastisch, der Marktanteil blieb bei noch ordentlichen 8,4 Prozent stehen.