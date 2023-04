Die Vorboten des Sommer-Lochs

Quotennews

Am gestrigen Samstag lagen die Höchsttemperaturen beinah im gesamten Bundesgebiet bei über 20 Grad. Da leidet direkt das TV-Geschäft bei allen Sendern.

Losgelöst vom Abend- und Primetime-Programm, war das kein leichter Samstag für die TV-Sender, der wohl erste flächendeckend warme Wochenend-Tag zog die Menschen von den Bildschirmen weg, vor allem die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fehlte im Tagesprogramm quasi komplett. Ein drastisches Beispiel hierfür ist die gestrige Leistung bei RTLZWEI . Beium 13:15 Uhr waren 0,12 Millionen Umworbene dabei, ein guter Marktanteil von 8,0 Prozent ergab sich - grundsätzlich positiv, dennoch gibt es eine schlechte Nachricht für den Grünwald-Sender. Bis, sprich, bis in die Primetime, lag die Zielgruppen-Reichweite unter 0,1 Millionen Werberelevanten und damit der Marktanteil teilweise bei unter einem Prozent.Doch alle Sender hatten zu kämpfen. Bei VOX läuftbei 0,42 Millionen Zuschauern eher schwach, 4,0 Prozent Marktanteil im Gesamten - 0,08 Millionen Umworbene und damit 4,2 Prozent am Markt verbessern das Bild keineswegs. RTL lag 18:45 Uhr undbei einer Reichweite von unter eine Million - die Zielgruppe war zwischenzeitlich bei zwei Folgenmit 0,14 Millionen recht gut. Außerhalb der genannten Folgen um 11:50 Uhr und 12:20 Uhr lag die Reichweite bei den Werberelevanten ebenfalls nahezu komplett unter 0,1 Millionen.Der-Marathon, den Sat.1 an Samstagen sendet, lief ebenfalls eher schwach ab. In der Vorwoche waren tagesfüllend bis zu 0,88 Millionen Zuschauer und 0,23 Millionen Umworbene möglich. Gestern kamen 0,56 und 0,13 Millionen bei den jeweils besten Programmierungen zusammen. Auch aus TV-Sicht kann also konsterniert werden, es wird Frühling.