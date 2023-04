ZDF kann sich auf «Der Alte» verlassen

Quotennews

Seit dem 10. März zeigt das ZDF in der Freitags-Primetime «Der Alte» und jede Programmierung gewinnt den jeweiligen Sendetag. Doch nicht nur der Krimi dominiert.

Hier bahnt sich gewissermaßen ein Lauf an.läuft seit dem 10. März jeden Freitagabend mit neuen Folgen im ZDF - bisher gewinnt der ZDF-Krimi damit jeden Freitagabend, und zwar mit Blick über alle Sender und Formate. Gestern war bei diesem beeindruckenden Run keine Ausnahme, die Folge «Nur das Beste» holte sich 5,56 Millionen Zuschauer und damit einen erneut exzellenten Marktanteil von 21,8 Prozent.So dominant es in Sachen Gesamtreichweite läuft, so unauffällig ist dann doch die Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,4 Millionen jüngeren Zuschauern sind am entsprechenden Markt 7,9 Prozent möglich, wie in den Vorwochen bei weitem keine schlechte Leistung, jedoch eben auch nicht grandios. Doch kann sich das ZDF mehr oder weniger das gesamte Jahr bisher nicht nur auf das Krimi-Angebot verlassen, auch die Satire-Sparte des Mainz-Senders zeigt sich enorm erfolgreich.Oliver Welke holte mit seinergestern ab 22:30 Uhr noch starke 3,56 Millionen Zuschauer im Gesamten ab, doch die junge Zuschauerschaft ist das Kerngeschäft des späten Abends. Im Alter unter 50 Jahren ließen sich starke 0,86 Millionen Zuschauer definieren, wie des Öfteren in den vergangenen Wochen ergattert das ZDF damit einen Platz den Top-3-Reichweiten in dieser Zuschauergruppe. Der Marktanteil lag folglich bei guten 16,6 Prozent.