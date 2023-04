Weiter Mittelmaß: «The Voice Kids»

Quotennews

«The Voice Kids» sendet eine nette 11. Staffel. Doch ist "nett" bekanntermaßen die kleine Schwester von....

Nun gut, das Sprichwort, welches "nett" als alles andere als positive Einschätzung einkategorisiert, trifft in Gänze bei der neuen Staffel vonnicht zu. Für die Kinder-Gesangs-Show läuft es genaugenommen gut. In der gestrigen Folge gab es die letzten Blind Auditions und damit den Start der Knockouts - aus TV-Sicht waren Woche für Woche konstant mehr als eine Million Zuschauer möglich. Die Zielgruppe lag bisher bei drei Ausgaben bei einem zweistelligen Marktanteil und zeigte sich sonst marginal darunter. Auch gestern lief es wieder ordentlich.Die gezeigte Ausgabe kam auf 1,66 Millionen Zuschauer und 0,52 Millionen Umworbene - hiermit waren insgesamt 7,0 Prozent am TV-Markt möglich, die Zielgruppe reservierte 10,1 Prozent für Sat.1 an ihrem entsprechenden Markt. Erneut also schlicht gute Leistungen, es ist sogar eine kleine Steigerung erkennbar, das bekannte Problem der aktuell laufenden 11. Staffel von «The Voice Kids» ist die Konkurrenz. Woche für Woche gewinnt RTL mit «Let's Dance» den Freitagabend. Lediglich in der Osterwoche, als RTL keine reguläre Folge der aktuell laufenden Staffel zeigte, waren bei Sat.1 verbesserte knapp 2 Millionen Zuschauer (1,92 Millionen) möglich.Am restlichen Sendetag sieht es nicht nur um Vergleich mit RTL teilweise düster für Sat.1 aus. Das absolute Sorgenkind des Bällchensenders bleibt. Gestern kamen für die beiden gezeigten Folgen zwischen 16 und 19 Uhr lediglich 0,23 und 0,27 Millionen Zuschauer zusammen, die jeweils vernichtenden Marktanteile lagen bei 2,1 und 2,5 Prozent. Die Zielgruppe war ebenfalls mehr oder weniger nicht anwesend, jeweils 0,05 Millionen Umworbene definierten 2,9 und 3,0 Prozent.