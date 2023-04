Schwarze Kleopatra sorgt für Ärger

US-Fernsehen

Bei dem neuen Netflix-Doku-Drama spielt Adele James die Hauptrolle. Doch laut Wissenschaftlern sei Kleopatra nicht dunkelhäutig gewesen.

Das kommende Netflix-Dokudrama, in dem die Britin Adele James, die gemischter Herkunft ist, die ägyptische Herrscherin aus dem ersten Jahrhundert als Königin mit afrikanischen Wurzeln spielt, sorgt in Ägypten für Aufruhr.Ägyptische Wissenschaftler behaupten, dass Kleopatra, die 69 v. Chr. in der ägyptischen Stadt Alexandria geboren wurde und einer griechisch-sprachigen Dynastie angehörte, europäischer Abstammung und nicht schwarz war. Ein ägyptischer Anwalt hat Berichten zufolge eine Beschwerde eingereicht, in der er fordert, dass rechtliche Maßnahmen ergriffen werden, um Netflix in Ägypten vollständig zu sperren, damit die Sendung nicht ausgestrahlt werden kann. In der Beschwerde wird behauptet, das Dokudrama, das am 10. Mai ausgestrahlt wird, verstoße gegen die Mediengesetze des Landes.Bezüglich der Entscheidung, Adele James als Kleopatra zu besetzen, zitierte die Netflix-Website Tudum.com im Februar Jada Pinkett Smith, die ausführende Produzentin der Serie, mit den Worten, dass die Wahl der Rolle "eine Anspielung auf die jahrhundertelange Diskussion über die Rasse der Herrscherin" sei, da die Herkunft der Königin umstritten sei. "Wir bekommen nicht oft Geschichten über schwarze Königinnen zu sehen oder zu hören, und das war wirklich wichtig für mich, für meine Tochter und für meine Gemeinschaft, um diese Geschichten zu kennen, denn davon gibt es eine Menge", sagte sie.