Sandro Wagner bindet sich exklusiv ans ZDF

Der Fußball-Experte wird ab Sommer nicht mehr für DAZN kommentieren, sondern ausschließlich für den Mainzer Sender.

Sandro Wagner, der zuletzt sowohl für den Streamingdienst DAZN als auch für das öffentlich-rechtliche ZDF Fußball-Spiele kommentierte, wird ab Sommer exklusiv zum Zweiten Deutschen Fernsehen wechseln. Dies bestätigte der Mainzer Sender am Freitag, nachdem die ‚Bild‘ tags zuvor die Personalie vermeldet hatte. Wagner, der als Co-Kommentator bei der EM 2021 und WM 2022 kommentierte, soll für das ZDF als Experte und Co-Kommentator bei Fußball-Übertragungen zum Einsatz kommen. Neben seiner Kommentatoren-Tätigkeit ist der ehemalige Spieler des FC Bayern München derzeit Trainer in der Regionalliga Bayern bei der SpVgg Unterhaching, die er aber am Saisonende verlassen wird, um sich neuen Trainer-Aufgaben zu stellen.„Wir freuen uns, dass Sandro Wagner dem ZDF-Publikum mit seiner fußballerischen Kompetenz und pointierten Formulierungslust auch bei der Heim-EM 2024 zur Verfügung stehen wird. Und seine Expertise bringt er bereits im Vorlauf auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr ins ZDF-Sport-Programm ein“, so ZDF-Sportchef Yorck Polus.Sandro Wagner freut sich auf die exklusive Zusammenarbeit: „Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht – jetzt schließt sich für mich der Kreis. Ich freue mich auf viele fußballerische Höhepunkte, die ich für das ZDF regelmäßig begleiten darf – zusammen mit einem tollen Team, das ich in den vergangenen Turnieren äußerst schätzen gelernt habe. Gerade die Europameisterschaft im eigenen Land ist ein absolutes Highlight, das mich enorm reizt.“