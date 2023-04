Hannah Waddingham leitet Music-Special

England

Für den Streamingdienst von Apple soll der «Ted Lasso»-Star eine Feier moderieren.

Hannah Waddingham startet in einem musikalischen Feiertagsspecial für Apple TV+ . Unter dem Titelwerden Waddingham und Überraschungsgäste in Auftritten und musikalischen Nummern zu sehen sein. Es wird live vor einem Publikum im London Coliseum aufgezeichnet, wobei Waddingham von ihrer Big Band begleitet wird.Das Special wird von Done + Dusted produziert und von Hamish Hamilton inszeniert. Waddingham wird zusammen mit Katy Mullan, Moira Ross, Raj Kapoor und Nick Todisco auch als ausführende Produzentin fungieren. Done + Dusted hat bereits bei «Mariah Carey's Magical Christmas Special» mit Apple zusammengearbeitet.Waddingham ist derzeit in Staffel drei der erfolgreichen Apple-Comedyserie «Ted Lasso» zu sehen, für die sie 2021 den Emmy Award als beste Nebendarstellerin in einer Komödie gewann. Außerdem ist sie als Co-Moderatorin für den Eurovision Song Contest 2023 tätig. Zu ihren weiteren schauspielerischen Leistungen gehören Serienhits wie «Game of Thrones» auf HBO und «Sex Education» auf Netflix sowie der Disney+-Film «Hocus Pocus 2».