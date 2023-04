RTL plant «Die große Geo-Show» am Samstagabend

TV-News

Ende Mai präsentiert der Kölner Sender zwei Ausgaben mit Dirk Steffens und Sonja Zietlow. RTL verspricht ein „spannendes Quiz mit bildstarken Missionen“ zahlreicher Promis.

Ende des vergangenen Jahres hatte RTL ein neues Show-Format mit dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens angekündigt, in dem Promis auf weltweite Missionen geschickt werden und sich im Studio in einem Quiz beweisen müssen. Nun hat die Kölner TV-Station einen Sendetermin fürgenannt und wird die erste Ausgabe am Samstagabend, 20. März, zeigen. Spannend dürfte das direkte Aufeinandertreffen mit Das Erste werden, wo zeitgleich Esther Sedlaczek ihre Debüt beigibt. Während Das Erste eine Woche später aufmit Barbara Schöneberger setzt, gibt es von der «großen Geo-Show» die zweite Folge.Am 20. Mai treten Frank Buschmann, Elena Carriere, Sabrina Setlur, Pascal Hens und René Casselly an. In verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten widmen sich die prominenten Teilnehmer:innen mit vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt, um mehr über unsere Welt zu erfahren. Buschmann muss beispielsweise in Norwegen Wölfe küssen. Die Promis machen also spektakuläre Erfahrungen und sammeln bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier. Als Experten für einen Kontinent kehren sie zurück ins Studio und treten in Quizrunden gegeneinander an. Im Finale spielt der erfolgreichste Kandidat mit Geo-Experte Dirk Steffens um den Sieg und das Preisgeld für eines der besonderen Projekte. Durch die Quizabende führt Sonja Zietlow als Moderatorin.In Show zwei geht es am 27. Mai für Osan Yaran zum Windrad-Klettern nach Rumänien, Eva Sachenbacher-Stehle erntet Schwefel in Indonesien, Armin Rohde fotografiert Erdmännchen in Südafrika, Kristina Vogel füttert Krokodile in Australien und Lisa Feller besendert Haie auf St. Maarten. Die Promis spielen nicht nur um den Sieg und das Preisgeld, sondern auch um Wald, der im Rahmen des Vereins "GEO schafft Wildnis" verwildern darf. Auch eine dritte Ausgabe ist bereits geplant. Die Produktion von RTL Studios soll später im Jahr zu sehen sein.